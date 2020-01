Se registra poderoso sismo de magnitud 7.7 entre Cuba y Jamaica

Un poderoso sismo de magnitud preliminar 7.7 se registró entre Cuba y Jamaica, por lo que se activó alerta de tsunami para el Caribe.

La amenaza fue emitida para Jamaica, Cuba, Islas Caimán, Belice, Honduras y México ante posibles olas desde 30 centímetros hasta un metro de altura.

USGS calcula magnitud en 7.3 frente costas de Jamaica y Cuba.



A pesar de la lejanía del epicentro, no se descartan daños en construcciones vulnerables en Jamaica. pic.twitter.com/l3yKlLVVfU — SkyAlert (@SkyAlertMx) 28 de enero de 2020 Actualización #TerremotoCaribe



Posible tsunami: Estación mareográfica en George Town, Islas Caimán, registra variaciones del nivel del mar de por lo menos 80 cm hasta ahora. pic.twitter.com/YCmokJvH6I — SkyAlert (@SkyAlertMx) 28 de enero de 2020

En un primer momento, el Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo era de magnitud 7.3, pero al paso de los minutos ajustó a 7.7

De acuerdo con el reporte del USGS, el terremoto se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, unos 125 kilómetros al noroeste de Lucea, en Jamaica.

7.7 magnitude earthquake 80 miles ESE of Cayman Brac & Little Cayman#earthquake video is damage from Grand Cayman in the George Town Hospital staff parking lot @lookner pic.twitter.com/AWe3MtFUUB — Raymond Gayle (@Kentsville) 28 de enero de 2020

Se siente en península de Quintana Roo

En México se tienen reportes que el movimiento se sintió en Quintana Roo, Yucatán e incluso Veracruz.

El director general de Protección Civil de Quintana Roo, Adrián Martínez Ortega, informó que el temblor se sintió en zonas bajas y costeras e indicó que no hay reportes de daños, pero ya se activaron los protocolos de emergencia.

Rápidamente los reportes por el sismo comenzaron a circular entre cuerpos de emergencia, en especial por ciudadanos en Plaza Las Américas y la Plaza de Toros, en Cancún, y del primer cuadro de Playa del Carmen.

Sobre la alerta de tsunami, la Coordinación Nacional de Protección Civil afirmó que no hay ningún riesgo para la población en México y sólo se esperan posibles variaciones del nivel del mar menores a un metro.

Esto para las costas del Caribe mexicano, lo cual no representa riesgo para la población.

👉Es importante seguir las fuentes oficiales y no hacer caso de rumores. pic.twitter.com/AEOLU9Bkh9 — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) 28 de enero de 2020





||Con información de Rafael Martínez||