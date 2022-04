Shanghai vive jornada de saqueos por medidas anti Covid-19

Habitantes de la ciudad china de Shanghai, avivaron una jornada de saqueos y protestas este domingo como forma de protesta por las intensas medidas de prevención Covid-19, las cuales les han impedido conseguir los alimentos necesarios para sobrellevar el confinamiento.

Por medio de videos difundidos en redes sociales, se puede visualizar la gran cantidad de personas inconformes, quienes acuden a supermercados para hurtar los alimentos básicos que se encuentren enfrente.

Residents in Shanghai are defying the CCP and looting the local market pic.twitter.com/sre1wflP35 — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) April 10, 2022

Los integrantes del movimiento protestan ante las restricciones gubernamentales, las cuales les prohíben salir de casa, pues se implementó un estricto régimen de confinamiento, lo que los orilló a quedar sin alimentos y productos básicos de higiene.

De acuerdo con reportes de los inconformes, el gobierno de China había apoyado, en días recientes, a sus ciudadanos con el suministro de carne y verduras, sin embargo esta norma dejó de aplicarse y los ciudadanos quedaron sin insumos.

Las autoridades de salud local indican que la variante Ómicron es la principal causante del confinamiento obligado, ello a través de la estrategia Cero Covid, misma que obligó además a cerrar las fronteras de China al exterior.

Los reportes realizados por las autoridades indican que la ciudad de Shangai, contabiliza un total de 23 mil 624 contagios de Covid.

Esta situación pone en juicio al presidente Xi Jinping del Partido Comunista, quien busca imponer su tercer mandato de cinco años como presidente.

🇨🇳 | CORONAVIRUS: Shangai: Disturbios por comida en Shanghai, la ciudad más grande y rica de China, bajo confinamiento por covid.

pic.twitter.com/HLiwDel23l — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 10, 2022

El vicealcalde de Shanghai, Zong Ming, declaró que la ciudad desarrollará una nueva ronda de test Covid en sus habitantes, ello con la intención de clasificar a los residentes en tres tipos: confinados, bajo control y precaución; a cada uno se le aplicarán medidas de prevención diferentes.