Ordenan entregar correos entre Pemex y Vitol en busca de actos de corrupción

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) entregar copia de los correos electrónicos intercambiados entre directivos de Pemex Etileno y representantes de la empresa Vitol, mismos que pueden contener información de actos de corrupción.

De acuerdo con la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, la resolución de Inai se da luego de que Pemex reservó la información, de lo que reconoció son cinco correos electrónicos intercambiados entre enero de 2014 y julio de 2019, argumentando que formaba parte de un reporte de Línea Ética en trámite que contenía datos personales.

Además, clasificó como confidencial el pronunciamiento sobre la existencia o no de investigaciones en trámite o procedimientos concluidos, sin una sanción, sobre una persona en específico.

Esto ocurre luego de que, en diciembre pasado, el Departamento de Justicia estadounidense informó que durante un periodo de 15 años Vitol Inc., la filial estadounidense del grupo de empresas Vitol, que forma uno de los mayores consorcios de comercio de energía del mundo, pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios de tres diferentes países, entre ellos México.

Luego de los procedimientos legales, el Inai determinó que no es viable la reserva de la información dado que no existe un procedimiento administrativo legal en trámite. En cuanto a la confidencialidad concluyó que tampoco es válida, pues se requirieron los correos electrónicos y no información relacionada con un expediente de investigación sobre una persona en específico.

“Al entregar la información solicitada no solo estaremos en mayores condiciones de controlar la corrupción en el sector energético, sino también acercaremos a la población un insumo que permitirá valorar el actuar de los funcionarios públicos involucrados en las gestiones con la empresa referida”, aseguró Ibarra Cadena.

Por lo anterior el Pleno del Inai determinó modificar la respuesta emitida por Pemex y le instruyó proporcionar al particular copia digital de los correos electrónicos. En caso de que contengan datos personales, deberá realizar una versión pública, de manera fundada y motivada, acompañada del acta de su Comité de Transparencia.