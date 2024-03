La sequía debe ser declarada desastre natural, señala extitular de Semarnat

CELAYA. Urge emitir la Declaratoria de Desastre Natural en todo el país por la sequía, incluyendo Guanajuato, pero como el gobierno federal desapareció el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). No hay recursos y el panorama para este año se contempla de alto riesgo, pone en peligro la vida de las personas de bajos recursos, no sólo del campo sino de las zonas urbanas, así lo expuso en entrevista José Luis Luege Tamargo, ex titular de la Semarnat y Conagua.

“La sequía extrema es condición de desastre natural, pero el Presidente de la República, olímpicamente, eliminó el Fondo Nacional de Desastres, instrumento financiero de apoyo a la población en caso de desastre y en consecuencia se modifica la Ley General de Protección Civil y se desarticula todo el sistema de Protección Civil”, contextualizó el presidente de la asociación civil Ciudad Posible.

Explicó que el desastre natural no es solo el terremoto, el huracán, sino que la condición de sequía extrema realmente pone en riesgo la vida de la población.

Ahondó que en muchos distritos de riego no pudieron hacer el segundo ciclo de riego y el ciclo primavera verano está comprometido.

“López Obrador toma el recurso del Fonden y lo tira en una barril sin fondo que se llama Tren Maya y desaparece cerca de 100 mil millones de pesos, por lo que es un crimen contra los mexicanos que quedan desprotegidos ante el desastre natural que aún cuando no se ha declarado, se está viviendo”, alertó.

Señaló que existen dos declaratorias, la de emergencia, cuando se comprobó que no había llovido, y después viene la de desastre, cuando se comprueba el daño que provocó, y en el 2023 y ni en este año se ha hecho la declaratoria de ninguna de las dos.

“Hay comunidades muy pobres que tienen que comprar pipas a dos mil pesos, que significa 200 pesos por metro cúbico, cuando la gente de la urbe paga 10 pesos por metro cúbico. La gente más pobre y más necesitada es la más afectada, porque no tiene apoyos y abandonados de todo gobierno”, mencionó.

Señaló que en Guanajuato también debiera darse la Declaratoria de Desastre Natural por la sequía porque hay áreas muy afectadas por la falta de lluvia y en la parte noroeste del país afectó la sequía excepcional. Y Guanajuato también la tuvo, además de que las presas están muy abajo y por lo tanto la Declaratoria de Desastre es fundamentalmente para que ayude a mitigar el daño y a mejorar las condiciones para el siguiente ciclo agrícola.

“Es importante recuperar el Fonden, el sistema de Protección Civil, porque dejaron en el abandono a cientos de municipios. Lo que el gobierno federal ha hecho es verdaderamente grave, porque redujo más del 70 por ciento el recurso para infraestructura hídrica. Nosotros, en el gobierno de Felipe Calderón, logramos subir a más de 12 mil millones, sólo en apoyo a tecnificación de riego en programas en donde el Estado y el municipio con sus distritos de riego y productores ponían el otro 50 por ciento. Estuvimos en inversiones alrededor de 30 mil millones de pesos, y ahora están sólo en mil millones”, concluyó el exfuncionario federal.