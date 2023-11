Al poder no le gusta la crítica: Ricardo Salinas Pliego durante asamblea de la SIP

El empresario Ricardo Salinas pliego aseveró que al gobierno mexicano no le gusta la crítica ni el trabajo de los medios de comunicación que se dedican a cuestionar.

"Al poder no le gusta la crítica (...) pero ni modo, ésa es parte de nuestra chamba y hay que seguir adelante", dijo el dueño de TV Azteca en su participación en la 79 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Ante periodistas de todo el continente Americano, el empresario criticó el trato que el presidente Andrés Manuel López Obrador da a los medios de comunicación y aseveró que el Sistema Público de Radio y Televisión es un "panfleto" del gobierno.

Sociedad Alerta SIP sobre impunidad para asesinos de periodistas en México

Sostuvo que los medios de comunicación deben sujetarse a una serie de principios que forman su línea editorial.

"Esa idea de que un medio debe ser plural y tener todo tipo de opinión no me convence, porque una persona como consumidor sí que tiene opción de encontrar distintas opiniones, pero nosotros como medios tenemos la responsabilidad de actuar conforme una línea editorial", aseveró.

Cuestionado sobre el papel de los medios de comunicación ante una América Latina mayormente gobernada por partidos de izquierda, Salinas Pliego dijo que deben servir como contrapeso.

Aseveró que los gobernantes de izquierda le roban principalmente a los empresarios con el argumento de repartir sus ganancias entre la población, una idea que, dijo, trae consecuencias negativas.

"La forma correcta como medio es proponer las ideas correctas, las ideas de libertad y respeto a los derechos individuales y señalar a los rateros, porque el zurdo de mierda lo que hace es robar con la supuesta promesa de que va a repartir (...).

Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

No resiste análisis y no hay quién les ponga cara y les diga que no es repartiendo como se va a acabar con la pobreza. No podemos esperar que esas ideas que se transmiteb en las escuelas no tengas consecuencias, los medios debemos contrarrestar eso", comentó el empresario.

Redes sociales, libertad y gobierno

Durante su charla con el periodista Sergio Sarmiento, titulada "La libertad: en defensa de la sociedad abierta, el empresario dijo que las redes sociales son un amplificador de la labor de los medios de comunicación.

Salinas Pliego, quién es muy activo en redes sociales y atacado por múltiples usuarios, dijo que su presencia en estas plataformas se debe a que los medios son resultado de un esfuerzo de muchas personas pero en las redes, que se han convertido en una forma de comunicar, actúa solo.

🗣️ Llega @RicardoBSalinas para el conversatorio “La libertad: en defensa de la sociedad abierta”.



🔴 En este evento también está presente @SergioSarmiento, presidente de Caminos de Libertad.



📸 @GaleanaDanielo pic.twitter.com/1OCOvLlFHU — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 10, 2023

"Los medios masivos han sufrido una metamorfosis y parte de ella es distribuir contenido a través de redes, y es ahí donde entro yo", declaró.

Al hablar sobre la libertad, tema de su charla, consideró que se trata de actuar sin coacción, ni nadie que limite a una persona, pero que va de la mano de hacerse responsable de los actos.

Asimismo, refirió que un gobierno debe estar en encabezado por un buen líder quien, dijo, debe estár preparado, conocer su tema y tener capacidad de ajuste cuando se toman decisiones en medio de la incertidumbre.

Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

"Pero la más importante, un buen líder da resultados y lleva a sus seguidores por buen camino", declaró.

En ese sentido, dijo que los "gobiernícolas", como define a los políticos en el poder, solo engañan sobre su liderazgo y saltan de puesto en puesto sin ningún conocimiento.

El empresario, señalado por deber más de 25 mil millones de pesos al fisco, aprovechó para señalar a los impuestos como un "robo legalizado".

Sostuvo que en el país hay una falta de resultados en el gasto público y una gran desconexión entre lo que los contribuyentes pagan y lo que reciben por parte del Estado.

"Como digo estás cosas ya me agarraron de su puerquito que porque no pagó impuestos, cuando mis empresas y yo en lo personal somos grandes pagadores de impuestos en México" aseveró.

Concluyó que en el caso de México el nivel de impuesto ya es intolerable, porque los contribuyentes deben destinar más de una tercera parte de su tiempo y su trabajo al pago de ISR, sin considerar otros gravamenes como el IVA o el IEPS.