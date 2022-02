Presidencia asegura que ya no hay sindicatos de Estado

Ante la virtual victoria de Ricardo Aldana en las elecciones para elegir secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y los presuntos desvíos para apoyar al PRI en 2021, que pudo cometer el ex tesorero de este sindicato cuando lo dirigía Carlos Romero Deschamps; el presidente Andrés Manuel López Obrador se lavó las manos y expresó que él solo se encarga de que haya elecciones libres y subrayó, que en su administración “ya no hay sindicatos de Estado”, ni sindicatos predilectos.

El presidente dijo que “no se puede acusar sin pruebas” a Aldana, pese a que él, estuvo desde hace 25 años como tesorero del STPRM, cuando lo dirigía Romero Deschamps, a quien se le acusó de cometer el llamado PEMEXGATE, un desvío millonario de los recursos del sindicato hacía el entonces candidato presidencial del PRI, Francisco Labastica Ochoa.

Al ser cuestionado en su conferencia de prensa matutina, por la victoria electoral —prácticamente irreversible— en el STPRM, de uno de los hombres más cercanos a Romero Deschamps, el presidente López Obrador se limitó a decir que “eso lo tienen que ver la Secretaría del Trabajo” y que él solo abrió el espacio en su conferencia para que se presentarán los candidatos.

Aunque el mandatario ha criticado en otras ocasiones en ese mismo espacio a otros gremios, subrayó que los antecedentes de Aldana los tiene que ver la Comisión que determinará el resultado de la elección del sindicato de PEMEX, mientras reiteró que él solo garantizó que los candidatos pudierna expresarse para que los trabajadores conocieran a los candidatos y “garantizar” el mecanismo de votación libre, secreto y directo mediante vía digital.

No obstante, la semana pasada, muchos aspirantes a la dirigencia del STPRM, durante la pasarela que se hizo en la conferencia matutina, advirtieron que la elección era una simulación y que no se debía permitir la participación de Aldana, pues representaba la corrupción que encarnó el ex dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps.

Incluso hubo candidatos que acusaron a la secretaría del Trabajo, Luisa Alcalde de simular la elección y controlarla, pues permitía que Aldana y otros allegados siguieran participando en el proceso electoral, cuando su gestión estaba manchada de corrupción.

No obstante, el presidente López Obrador, recalcó este martes que, el proceso de votación digital funcionó y recalcó que las impugnaciones al proceso de elección del secretario general de PEMEX se tienen que desahogar en el órgano correspondiente con apego a la legalidad, sin beneficios para nadie ni protección.

Recalcó: “nosotros no tenemos candidatos; antes, de aquí (en Presidencia) se decidía quién sí y quién no, ahora no. Aquí estuvo el señor al que hace mención (Ricardo Aldana), pero si me lo encuentro ahora me tendría que decir quien es, porque no lo identifico, no he tenido relaciones con él, no lo estoy calificando, sencillamente no tengo ninguna vinculación”, dijo el presidente.

Por otra parte, al retomar el tema de los fundadores del movimiento democractico que a la postre derivó en la creación del PRD, el presidente recordó a Rosa María Cabrera, a quien recuerda a dos días de haber fallecido: “ella estaba feliz por el triunfo que se había logrado al final de todo”, mencionó el presidente.









