Xóchitl Gálvez no irá a la marcha del 18 de febrero; teme perder su candidatura

Con el propósito de no poner en riesgo su candidatura presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, abanderada del PAN, PRI y PRD a la presidencia de la República, anunció que no acudirá a la concentración convocada por este domingo en el Zócalo.

Este jueves por la mañana, la hidalguense mencionó que no acudirá el domingo a las 11:00 horas a la concentración convocada por 216 organizaciones opositoras al presidente Andrés Manuel López Obrador y que piden que el mandatario no intervenga en el proceso electoral en favor de Claudia Sheinbaum, la aspirante presidencial oficialista.

“No voy a asistir, no porque esté de acuerdo con la marcha. Me parece que es importante defender la democracia, pero sí podría haber un riesgo político para mí. Si al rato se van a agarrar de ahí para bajarme de la candidatura no les voy a dar el gusto”, dijo la hidalguense.

Este lunes 12 de febrero las organizaciones convocantes a la concertación en el Zócalo y cientos de ciudades más en el país, que son identificadas como “La Marea Rosa” por vestir de ese color para distinguirse, señalaron en conferencia de prensa que el objetivo de manifestarse es para que el gobierno no meta las manos en las elecciones ni use dinero público para ayudar a su candidata, Claudia Sheinbaum.

Subrayaron que el voto es libre y que si el gobierno quiere desaparecer INE y controlar al Tribunal Electoral con sus iniciativas de reforma constitucional y someter a las Suprema Corte de Justicia, el voto no es libre.

En tanto, Gálvez Ruiz dijo en su conferencia que formalizará su candidatura por el bloque opositor “Fuerza y Corazón por México” el próximo 20 de febrero.

También arremetió en contra del presidente, por haberla calificado en su más reciente libro “Gracias”: como “racista” y “ladina” y subrayó que ese término denotaba racismo de parte del presidente, pues recordó que lo usaban los españoles de manera despectiva para referirse a las personas originaras de México.