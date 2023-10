Sedatu desconoce paradero de mil 560 obras realizadas en administración de Peña Nieto

Roman Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), denunció que la dependencia que encabeza desconoce el paradero de mil 560 obras que se realizaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del Quinto Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, Román Meyer fue cuestionado por el diputado priista Alan Castellanos Ramírez sobre la disminución de obras durante la actual administración y le presumió que en la anterior se hicieron mil 560 obras.

Puedes leer:

Meyer Falcón le respondió que no hay registro de dónde están dichas obras y dijo sólo han visto logos.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Finanzas Sedatu expropia inmuebles en Campeche para el Tren Maya

“Nosotros no tenemos registro de ni una sola, cuando llegamos a la administración vimos todo lo que es el antecedente, los expedientes y no tenemos información de dónde están esas mil 560 obras que hicieron en la administración pasada, por lo menos nosotros no, no se si las entidades federales tengan esa información, nadie, hemos visto un par de logos pero no sabemos donde están”, expresó.

El funcionario agregó que no es posible hacer una comparación en la Sedatu al ser una secretaría tan joven, pues sólo podría compararse con el sexenio anterior cuando era encabezada por Rosario Robles.

El diputado Castellanos Ramírez también acusó anomalías en las obras que ha construido Sedatu con Román Meyer al frente, como falta de presupuesto base, deficiencias en las funciones de la residencia de obra, intereses financieros, formalización de convenios, pago por servicios no prestados y pagos en exceso.

Agregó que hay una reducción del 30 por ciento en el presupuesto que recibirá la Sedatu para el próximo año que advirtió afectará la reconstrucción de viviendas y demás inmuebles afectados por el sismo de 2017.

En respuesta, Román Meyer indicó que es normal que se reduzca el presupuesto de la institución al tratarse del último año del sexenio del presidente López Obrador, pues aseguró que no dejarán elefantes blancos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Estamos cerrando la administración y creo que el presidente ha sido muy claro de que no podemos dejar elefantes blancos, no solamente es entregar las obras sino asegurar que estén operando adecuadamente, que los municipios le estén dando mantenimiento”, indicó.

Román Meyer informó que el 19 de octubre se publicará la nueva delimitación de las zonas metropolitanas y se realizará un evento en Tijuana, Baja California, para hacer el anuncio.