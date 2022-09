Santiago Creel pide audiencia con AMLO

El presiente de la Mesa Directiva de la Cámara Diputados, Santiago Creel Miranda informó que ha pedido al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Obrador, “una hora” con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para hablar sobre diversos temas políticos.

Ante los medios de comunicación, el panista recordó que recién llegó Adán Augusto a la Secretaría de Gobernación lo primero que le dijo “señor secretario, tenemos varios problemas, yo sé que uno de los temas que usted desea tratar es el de la reforma eléctrica y lo vamos a tratar, deme oportunidad, pero yo tengo un problema antes que quiero plantearle”.

“En marzo del 24, el 27 de marzo de 24, va a tener que retirarse las Fuerzas Armadas de los apoyos que está dando en materia de seguridad pública, quiero yo explicarle y dígale al Presidente que me conceda una hora, no más”.

El presidente de la Cámara de Diputados señaló que reiterará esa petición al Secretario de Gobernación de “una hora”, para darle la visión que yo tengo (sobre seguridad) y aportar toda la experiencia, y creo tener una solución al problema, a lo mejor me equivoco, a lo mejor no, a lo mejor tiene méritos, a lo mejor no tiene méritos.

Insistió en estar seguro que será una hora, no pido más, con el Jefe del Estado Mexicano, pues advirtió que sabrá respetar su investidura, lo sé hacer, y solamente que me escuche y me pueda decir: “no tienes razón o a partir de esto podemos empezar a trabajar”.

“No voy a dar el número de fallecimientos violentos, ni desapariciones, ni de feminicidios, todos los saben. Déjennos aportar a la oposición, sin presiones, sin los 10 días de tiempo, sin esa guillotina, fíjense ustedes lo absurdo que es esto”.

Señalo que nadie lo está planteando que el Ejercito regrese a los cuarteles, el Ejército nunca, que se escuche bien, nunca va regresar a sus cuarteles, porque tiene dos funciones que cumplir: el de seguridad nacional y el de seguridad interior.

“Y honestamente, la prorroga no va a resolver el problema de la violencia”, manifestó el diputado panista.

“Yo espero que nos den la oportunidad, de manera sensata, sentarnos a discutir este tema, ya lo pedí aquí en la Junta, ya hablé con el presidente de la Junta del Senado, le voy a insistir”.

Santiago Creel también mencionó que ya quedamos para tener nuestra segunda reunión de Conferencia entre el presidente del Senado y su servidor, presidente de la Cámara de Diputados y vamos a empezar a ver las minutas de ellos que están aquí, y nuestras minutas que están allá.

Indicó que pidió las 50 prioridades del Senado y lo mismo de parte de la Cámara y empezar con una regla muy clara: “las que se fueron de consenso son las primeras que queremos ver, y de esas primeras, de 50, de consenso que están, de aquí y que se fueron al Senado, y las del Senado acá, pues vamos a empezar a hacer un orden de prioridades”.

Será ante de la siguiente visita del secretario de Gobernación cuando hará la solicitud de la audiencia con el segundo hombre de este gobierno.

“Sí… no, no, ya lo voy a hacer de antemano y no es una presión, y no es un protagonismo. Simplemente que nos dejen dar la voz, dialogar todo. Y así lo hicimos, por cierto, el día de ayer en la Junta de Coordinación Política”.