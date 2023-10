No condenar los actos es apoyar el terrorismo, dice Israel ante postura de AMLO

La Embajada de Israel en México expresó su inconformidad por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera sobre no tomar partido y mantener una postura neutral ante el conflicto que se vive en aquel país.

“Valoraríamos que el Gobierno de México pudiera considerar una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista Hamas. Creemos firmemente en la importancia de condenar aquellos actos que ponen en peligro la vida de los civiles, así como rechazar cualquier manifestación de terrorismo que amenace la estabilidad regional e internacional”, señaló la embajada israelí a través de un comunicado.

El Presidente dijo esta mañana que la postura de México es no tomar partido y participar en la búsqueda de la paz.

“Nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es una situación de mucha gravedad, que más que condenas lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia”, dijo López Obrador.

La representación diplomática de Israel detalló que “Hamas es un grupo terrorista que busca de manera explícita asesinar israelíes y judíos, tal como lo expone su carta fundacional”, por lo que lamentó profundamente que el Gobierno de México no adopte una postura “más enérgica y decidida”.

“La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar de manera contundente para exigir la liberación inmediata de los cautivos y para condenar con firmeza esta masacre tan cruel e inhumana”, señala el comunicado el cual agrega que “mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar al terrorismo”.

López Obrador señaló que la postura de México es que Organización de las Naciones Unidas (ONU) convoque a una asamblea de todos sus países miembros para aprobar una resolución que ayude a dialogar de inmediato.

“Que lleve al diálogo de inmediato entre las partes y que no dependa sólo del Consejo de Seguridad porque, si no, no se avanza y no se hace nada, y pasa el tiempo y continúan los enfrentamientos y continúan las pérdidas de vidas. Esa es nuestra postura”, dijo el Presidente.

De acuerdo con la embajada de Israel, más de mil integrantes de Hamas incursionaron en su territorio por tierra, aire y mar, asesinaron más de 700 civiles, hirieron dos mil 600 y secuestraron o están desaparecidos más de 130.

“Entre ellas se encuentran dos ciudadanos mexicanos, además de decenas de personas de diversas nacionalidades y familias enteras que han sido tomados como rehenes. Estas cifras escalofriantes siguen aumentando sin cesar”, señala la embajada.

Añadió que “Hamas ha replicado la barbarie del Estado Islámico (ISIS), matando a sangre fría a niñas, niños, jóvenes, padres de familia, adultos mayores y familias enteras”, además de que la organización disparó más de tres mil 500 cohetes y misiles hacia localidades israelíes.

“Este ataque despiadado y brutal deja en evidencia la verdadera naturaleza de estas organizaciones terroristas: sedientas de sangre, carentes de cualquier escrúpulo moral, motivadas por el odio y la voluntad de dañar a ciudadanos israelíes. Hamas no tiene el menor interés en la seguridad o bienestar de los civiles en la Franja de Gaza, sino que los ven como meros peones en su siniestro juego para herir a los ciudadanos de Israel”.

La representación diplomática agradeció la solidaridad y el apoyo de aquellos que comparten su “visión de un mundo libre de terrorismo y actos barbáricos”.









