AMLO y Trudeau sólo viajan para la foto con Biden

Sin tocar temas como la reforma eléctrica que impulsa el Gobierno de México o los subsidios que el gobierno estadounidense quiere dar a los autos eléctricos se llevó a cabo la novena Cumbre de Líderes de América del Norte.

“No tuvimos una mesa de energía, el Presidente sí lo comentó, de por qué lo estaba haciendo esto dentro de varias reformas que está haciendo. El argumento del presidente es que el modelo actual no es sustentable, es muy caro, los subsidios son crecientes, pero no era un tema central porque no era el objetivo, no había una mesa para discutir una reforma de México”, dijo el canciller Marcelo Ebrard en conferencia de prensa tras la reunión.

Esta fue la primera reunión de los líderes de América del Norte desde 2016, que terminó sin grandes acuerdos, sólo compromisos de apoyar a los países latinoamericanos con vacunas anticovid y buscar medidas para combatir el cambio climático, según dice la declaración conjunta Reconstruyendo Mejor Juntos: Una América del Norte segura y próspera.

En la reunión, México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó a sus principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, eliminar mitos y prejuicios, así como dejar de rechazar a los migrantes, ya que para crecer se necesita de su fuerza de trabajo.

Durante su encuentro con el presidente Biden y el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, López Obrador propuso planear conjuntamente el desarrollo regional e impulsar un programa de inversión productiva para sustituir importaciones. Además de analizar la demanda de mano de obra para abrir ordenadamente el flujo migratorio.

La agenda oficial de López Obrador comenzó con una reunión bilateral con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, celebrada en el Instituto Cultural Mexicano de Washington.

En el encuentro acordaron promover la competitividad de las tres naciones, combatir la desigualdad mediante mecanismos de distribución de la riqueza de manera justa y buscar la reconciliación con los pueblos indígenas.

El Presidente estuvo acompañado por parte de su gabinete: el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, y el embajador de México en EU, Esteban Moctezuma.

Luego se reunió con Kamala Harris, en el Edificio de la Oficina Ejecutiva Eisenhower, en la Casa Blanca, y ahí resaltó que es oportuno atender las causas de la migración mediante inversión y cooperación, para que la gente no migre.

Más tarde, tuvo una reunión bilateral con Biden. En un mensaje a medios desde la Casa Blanca, López Obrador dijo que desde México le dará seguimiento a la iniciativa de reforma migratoria del presidente estadounidense y espera que los legisladores de ese país la apoyen.

“Nosotros estamos atentos a ese proceso y deseamos que le apoye el Congreso, tanto los legisladores del partido demócrata como del partido republicano, vamos a darle seguimiento a esa iniciativa que beneficia a millones de migrantes mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos, es una iniciativa entre otras cosas con dimensión social, para hacer justicia y por eso nos da mucho gusto estar aquí Presidente”, dijo López Obrador sentado al lado de Biden en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Al respecto, en conferencia de prensa al término de la cumbre, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que Estados Unidos invertirá en el Programa Sembrado Vida para beneficiar a 540 mil personas del sur de México y Centroamérica, aunque aceptó que el monto económico aún no está definido. La inversión se transferirá a través de una nueva iniciativa denominada Sembrando Oportunidades.





Con información de Rafael Ramírez y Jair Soto