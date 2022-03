Pese a audio escándalo, Alejandro Gertz puede seguir en el cargo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su confianza al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero pese al escándalo de los audios que se filtraron en donde se evidencia que el funcionario trata de sacar ventaja de su cargo en un caso personal en contra de su cuñada y su hija a quienes acusa del homicidio de su hermano.

“Yo pienso que sí (debe seguir en el cargo el fiscal) porque se tiene que proceder conforme a la ley y entiendo, tengo la información de que sobre este asunto va a intervenir la Suprema Corte, va a resolver, pero eso es una postura de tipo política”, dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa al ser cuestionado en si creía que el fiscal podía sostenerse en su cargo a pesar de lo que se ha revelado.

Hace 6 días circuló en redes sociales el audio de una llamada que hizo el fiscal Gertz Manero a Juan Ramos López, fiscal especializado de Control Competencial, donde se escucha al fiscal general tratando de convencer a ministros para no beneficiar a Alejandra Cuevas con un amparo y con ello conseguir que el presidente de la corte, Arturo Zaldívar, niegue su libertad.

Asimismo, el presidente agregó que este asunto se tiene que resolver en los cauces que establece la ley pero descartó que Gertz deba dejar la Fiscalía, mientras llamó a no caer en maniqueísmos.

"No hay que caer en el maniqueísmo de buenos y malos porque no son unas blancas palomas estos que están buscando la salida del fiscal. No nos metamos a querer resolver esto con posturas políticas, porque también hay mucha hipocresía", sostuvo el presidente.

Finalmente el mandatario también dijo que aunque no ha escuchado los audios, tiene información de lo esencial del caso y reiteró que es la Corte quien tiene que resolver este conflicto.

“No los escuché, pero sí tengo la información de lo básico y opino que tiene que resolver la Corte. Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado con su hermano. Lo entiendo. Él quiere que se haga justicia”, recalcó.

Con la llegada de Alejandro Gert se instruyó a la Fiscalía a que girara orden de aprensión en contra de Alejandra Cuevas Morán por el presunto delito del homicidio Federico Gertz Manero, hermano del propio fiscal.









