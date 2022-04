Adán Augusto no es candidato a la presidencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el proselitismo que realizó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ayer, domingo, en Sonora, en favor de la Consulta de Revocación y, expresó que el secretario, no es candidato presidencial y que está cumpliendo con su deber como funcionario federal.

“En el caso del secretario de Gobernación (Adán Augusto López), pues él está visitando los estados para cumplir su responsabilidad no para promover la consulta, no va a mítines. Él para que se serenen los adversarios está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la presidencia, porque me está ayudando a la transformación del país. Entonces que no se confundan, él no está haciendo campaña, no está actuando de esa forma, yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda”, aseguró el presidente este lunes, en su conferencia de prensa matutina de este lunes.

Este fin de semana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López participó en actos de promoción de la consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de abril y en su visita a Sonora, participó en un mitin que se realizó para defender el proyecto que encabeza el presidente de la República, mientras aseguró que no le teme a las multas del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante esto, el presidente López Obrador reprochó que el INE no está actuando con rectitud e hizo un llamado a que corrija esto, pues acusó que solo sanciona quienes promueven la Consulta; pero no así, a quienes llaman a no participar en ella, como al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme.

“No se cuestiona a los que están abiertamente a que no participe la gente. Por ejemplo, hacen manifestaciones para que la gente no participe. Hay campañas para que la gente no participe y el INE no dice nada, incluso aquí se comentó que el gobernador de Coahuila, del PRI, está llamando a que nadie participara, eso no es sólo es violatorio de la norma sobre la revocación de mandato, no solo es violatorio de la veda, sino violatorio de la Constitución y además antidemocrático”, por lo que recalcó que ojalá el INE actúe con rectitud”, mientras añadió en referencia del titular de Segob, que, “de todas maneras, si hay denuncias en su contra, pues que la autoridad competente resuelva”.

Al al ser cuestionado sobre cómo debe actuar el INE, resaltó que este Instituto debe convocar de manera adecuada a la Consulta y no actuar de manera tramposa.

“Que el INE convoque, desde el principio debieron promover la consulta, no actuar de manera tramposa, guardando silencio, no difundiendo la consulta para que la gente no se enterara, pura trampa”, reprochó el mandatario.

Concluyó que el INE está en contra suya y reprochó que Lorenzo Córdova, presidente consejero del INE y, el consejero electoral, Ciro Murayama actúan abiertamente en contra de él, a la vez que lamentó la entrevista que dio el consejero Murayama al comediante Víctor Trujillo. “Imagínense un consejero del INE y el presidente lo mismo, así no se actúa con imparcialidad”, lamentó.

No obstante, el presidente López Obrador omitió hablar de las actuaciones de otros funcionarios de su Gabinete en actos de promoción de la Consulta de Revocación, durante este fin de semana, como fue el caso del general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional o el subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja, quienes acompañaron al líder del partido Morena, Mario Delgado, e incluso, habrían cometido peculado al utilizar un avión de la Guardia Nacional.