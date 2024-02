Yudith Verónica Estrada rinde protesta como presidenta de Coparmex Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Tras la toma de compromiso, los integrantes del Consejo Directivo de Coparmex Mazatlán 2024-2025, encabezados por Yudith Verónica Estrada Osuna, se comprometieron a impulsar el desarrollo local, regional y nacional.

La nueva presidenta sustituyó a Fernando Valdez Solano tras dos años de gestión al frente del organismo.

También puedes leer: Carril preferencial, un programa fallido para el ordenamiento vial de Mazatlán

"Estamos comprometidos con un modelo de desarrollo que promueva la creación de un entorno inclusivo en el ámbito laboral educativo y comunitario, donde se respeten los derechos humanos, se promuevan y fortalezcan las capacidades, se eliminen las barreras y se integren las regiones", señaló.

Estrada Osuna agradeció al gobierno de Mazatlán por mostrar siempre la disposición de tener una mejor ciudad, para luego resaltar que se trabaja en conjunto en cinco comités: el de relleno sanitario, el de comercio ambulante, el de infraestructura urbana, el de Catastro y el de sindicato.

Además, reconoció a Fernando Valdez Solano y a su consejo directivo que lo acompañó durante su gestión por su empeño y entrega al frente del sindicato, pues le deja un gran ejemplo y un reto enorme.

Por su parte, Fernando Valdez Solano destacó que durante su gestión se logró una comunidad empresarial fuerte y unida, además de impulsar el modelo de desarrollo y el plan de movilidad urbana en Mazatlán.

Más trabajo

Durante su participación, el alcalde Édgar González Zatarain mencionó que seguirá trabajando de la mano con Coparmex en los temas que le interesan a Mazatlán.

“Yo lo dije al inicio de mi administración, que no podía solo, que ocupaba de todos ustedes, de los empresarios, de los sectores; el gobierno no puede actuar con egoísmo y no se puede perder el piso, se tiene que trabajar en conjunto con quienes invierten, desarrollan, impulsan la economía con quienes le dan el rumbo finalmente a lo que hoy en Mazatlán está impactando, el crecimiento y el desarrollo se debe a la inversión privada”, puntualizó.