Ya van 11 amparos en contra del certificado de vacunación en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- José Guadalupe Morales Carrillo, miembro de Abogados Unidos de Mazatlán, informó que hasta el día de hoy 11 personas se han amparado en contra de la medida del gobierno de Mazatlán, de que para entrar a plazas comerciales y lugares públicos es obligatorio mostrar el certificado de vacunación.

Reiteró, que esta nueva medida que impuso el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, buscando frenar los contagios de coronavirus, es una violación a los derechos y garantías de las personas, además de que así no se va a resolver la situación, pues las personas ya acatan las disposiciones y medidas de sanidad que sí fueron emitidas por una autoridad de salud.

De antemano, aclaró que no es una oposición, una invitación a no vacunarse o una relajación, sino que simplemente es en contra de lo aberrante que resulta esta orden que ni siquiera le compete a la autoridad municipal.

"El amparo es la figura jurídica que te permite hacer valer como ciudadano el respeto a tus garantías, es la herramienta única que tenemos en base a la ley. Todo el que se quiera amparar tiene que hacerlo dentro de este término legal de 15 días desde que entró la medida el 2 de agosto", dijo.

Agregó que dicho amparo, consiste en decirle a un autoridad judicial con facultades por la ley, revisar si la orden emanada de otra autoridad, en este caso de la municipal, sea legal o ilegal.

Entre las violaciones a las garantías individuales está la libre movilidad de tránsito, y la que la que más grave es: la violación a la voluntad de aplicarse la vacuna; todo por una decisión unilateral del "químico" ya que fue una decisión personal que ni siquiera se pasó por Cabildo.

"Que se considere a una persona del por qué no se pudo ir a vacunar, si estuviste enfermo te recomiendan que no lo hagas todavía, o te dicen que basta con con un certificado negativo, ¿tienes que ir a pagar 900 pesos para ingresar para demostrarle al señor presidente que estás libre del virus? son cosas que no se han considerado. No podemos permitir que una autoridad pisotee los derechos de manera general", enfatizó.

La asesoría que el grupo Unido de Abogados ofrece es completamente gratuita, como requisito solo se debe presentar una copia del INE y un comprobante de domicilio en las oficinas ubicadas sobre la avenida Gutiérrez Nájera No.102, frente al mercado Juan Carrasco.

"El juez federal va a decidir si tenemos la razón y si le tiene que llamar la atención como autoridad municipal, porque le va a pedir informes, ¿con qué va a justificar, en base a qué tomó la decisión, estudió las consecuencias generadas, ya cambió la situación en Mazatlán a diferencia de todo el mundo? no, simplemente dijo es mi ley", añadió.

La persona amparada podrá asistir a cualquier establecimiento y se le tendrá que respetar el documento, de lo contrario el comercio estaría incurriendo en un delito al no acatar una orden de carácter federal.









