Termina prórroga para portar certificado de vacunación en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Después de una semana de concientización, desde hoy los comercios de Mazatlán negarán el acceso a las personas que no presenten el certificado de vacunación contra el Covid-19.

La medida se aplica desde el pasado 2 de agosto, pero tuvo que ampliarse siete días más debido a que muchos negocios no habían recibido ningún documento por parte de la autoridad y los clientes no habían obtenido el carnet.

El vicepresidente del mercado Miguel Hidalgo de la colonia Benito Juárez, Óscar Tirado Bernal, consideró que esta campaña es buena para incentivar, pero muy confusa en la aplicación, aunque hay quienes se molestan la gran mayoría coopera.

"Muchas personas ya lo llevaban, quien no lo llevaba visible, lo traía en la cartera, en la mochila o bolsa, lo sacaba y lo mostraba, pero también había personas renuentes a mostrarlo, la indicación que se día la personal que se tiene en los accesos al mercado fue darles acceso e informales que a partir de esta semana ya no iban a poder ingresar sin el certificado", dijo.

Tirado Bernal señaló que en el mercado de la Juárez pidieron un poco más de plazo para la restricción total, ya que no en estos momentos no hay vacunas para quienes por alguna razón no se han inmunizado.

"Los que no se habían vacunado por alguna razón no pueden vacunarse, porque no hay campaña de vacunación, se debe de dar un plazo un poco más de concientización y no de restricción por parte del Ayuntamiento para los comercios en lo que llegan vacunas a Mazatlán", indicó.









