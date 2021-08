Turistas deben presentar certificado de vacunación al visitar Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A partir de esta semana y por tiempo indefinido, turistas que visiten el puerto deberán presentar su certificado de vacunación Covid-19 en hoteles, comercios, mercados, estadios, centros recreativos, centros comerciales, bares, restaurantes y antros.

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que este documento ya es solicitado en la mayoría de estos establecimientos, salvo algunos que están por integrarse este día.

Local ¿Cómo obtener un certificado de vacunación Covid-19? Aquí te decimos

Este día terminó la prórroga que comerciantes habían pedido para que se informara a la población y se diera tiempo de obtenerlo a quienes todavía no lo hacía. Si eres turista y piensas visitar Mazatlán pronto, puedes obtener el certificado de vacunación dando clic aquí.

Destacó que la medida ha sido respaldada no solo por los empresarios del puerto, sino por la población en general, quienes sí están presentando el certificado en los accesos a los establecimientos.

"Ahorita tuvimos un pequeño problema con la Asociación Nacional de Tiendas, Centros Comerciales, les dijimos que cuando alguien no lo trajera, puede haber tolerancia, pero que la segunda vez no, pero nos dimos cuentan que están permitiendo a todo el mundo entrar y no cumplen, y ya les dijimos que los vamos a sancionar", recalcó.

También puedes leer: Causa incertidumbre certificado de vacunación para ingresar a espacios públicos

El presidente municipal añadió que la semana de concientización ya pasó, por lo que sin la presentación del certificado no se podrá acceder a comercios y establecimientos diversos.









Lee más aquí:

Local Certificado de vacunación no será obligatorio para turistas

Local Aplican 50 mil dosis contra el Covid-19, en primer día de vacunación a jóvenes