Llaman a mazatlecos a ampararse contra el certificado de vacunación

Mazatlán, Sin.- Jesús Cacique Almaraz, integrante del Grupo de Abogados Unidos de Mazatlán, hizo un llamado a todos los ciudadanos que no quieran vacunarse o que todavía no han sido inmunizados ni cuenten con su certificado de vacunación a que se amparen para evitar el bloqueo en el libre tránsito por la ciudad.

“Esa gente puede acudir a la petición de amparo y protección de la justicia federal ante un acto de autoridad y además hay una declaración del Alcalde y si alguien no se quiere vacunar, no tienen por qué limitársele el andar en la ciudad, siempre y cuando use mascarilla, gel y todo para que no lo contaminen ni contaminar”, expresó.

Dijo que el costo de un amparo contra este tipo de resoluciones de parte del Ayuntamiento, no es caro ni complejo y se puede hacer de manera individual.

Incluso, refirió que por la situación del caso, a petición de la ciudadanía, los colegios o grupos de de abogados podrían reunirse y acordar ofrecer un servicio social gratuito, de asesoría en el proceso de amparo.

“Sería cosa de reunirse varios abogados que se plateen un espacio y que le ofrezcan a la gente que no quiera vacunarse, algo así como servicio social, puede ser masivo, aunque el amparo es individual, sería cosa de que la gente se anime o quienes quieren, gestionarlos, ya que esto viola el artículo 16 constitucional”, apuntó.

Comentó que lo más caro en este tipo de amparos es el papeleo y las copias que se necesitan, además del esfuerzo de hacer el trámite, imprimir copias, llevarlos y traerlos, entre 100, 300 o 500 pesos.

Lo grave del caso, aseguró, es que si la persona que no tiene el certificado de vacunación vive sola, no podrá comprar sus alimentos ni podrá ir a trabajar, y en esa condición, el Ayuntamiento no se compromete a llevarle comida a su casa ni a proporcionarle lo que ocupe.

“Así que sí pueden acudir a una demanda de amparo por el agravio que eso implica en cuanto a la violación a la Constitución”, indicó.

Refirió que si hay una orden de aprehensión contra alguien, ese alguien tiene que entregar su hoja para impedir que lo detengan; lo mismo sucede en este caso, la persona va a tener que traer su hoja de suspensión en la mano en lo que se tramita la suspensión definitiva, tendrá que salir con la hoja provisional en la mano para acudir a cualquier lugar.

Si le impiden o lo bloquean al presentar su documento, hay una violación a las garantías, una violación al amparo, y eso ya es materia penal, concluyó.









