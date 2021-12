Vive el alcalde de Mazatlán un año marcado por la deficiencia en los servicios públicos

Mazatlán, Sin.- Desde no ser elegido para candidato a gobernador de Sinaloa, sus desencuentros con el PAS, la deficiencia en servicios públicos, el derroche de recursos y hasta una fallida donación de vacunas contra el Covid-19, marcaron el año del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

Tras no ser elegido por su partido político (Morena) para ser candidato a gobernador de Sinaloa, al "Químico" no le quedó más consuelo que postularse nuevamente para presidente municipal de Mazatlán, eso sí, no sin antes mostrar su inconformidad por la decisión al reunirse con simpatizantes del partido en Culiacán, donde la mayoría de los asistentes fueron menores de edad.

Sus aspiraciones políticas se tambalearon cuando en enero de este año la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió de sus derechos políticos a Luis Guillermo Benítez Torres, al considerar válidas las pruebas ofrecidas en su contra por las amenazas contra Elsa Isela Bojórquez Mascareño, Síndica Procuradora en ese entonces.

No obstante, días después el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa resolvió que se le

regresaran los derechos partidarios dentro de Morena a Benítez Torres, tras considerar que la suspensión era ilegal y una media excesiva, por lo que sus intereses de una reelección siguieron en pie.

Para fortuna de unos e infortunio de otros, el 6 de junio el “Químico" resultó alcalde reelecto. En esos días se notaba el descuido en el que se tenía a la ciudad, pues las miras del munícipe estaban puestas ya en su segundo trienio cuando no había ni concluido el primero, pero lo que le esperaba al puerto y a los porteños en los próximos meses, nadie se lo imaginaría.

DESENCUENTROS CON EL PAS

Durante campaña Benítez Torres acordó con Héctor Melesio Cuen Ojeda, exdirigente del Partido Sinaloense, dar espacio a militantes de esta institución en la conformación de su nuevo gabinete, pero el "Químico" al resultar ganador rompió con el PAS, quien junto a Morena, lo arroparon para reelegirse.

Esta ruptura llegó hasta Cabildo y la crisis política perduró por más de 20 días, mismos que el Ayuntamiento pasó sin tener a cargo a un Secretario, Tesorero y Oficial Mayor, áreas de vital importancia para el municipio; el problema: se contrapusieron las necedades del presidente con las necesidades de los regidores.

Ambas partes, en un plan muy cerrado a la negociación, cayeron en ilegalidades; por una parte, el alcalde no debió abandonar la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, además de que no tenía la facultad para poner a gente provisional para ocupar los tres cargos ya mencionados, y por otra, los regidores tampoco debieron nombrar los tres funcionarios y tomarles protesta, fue también ilegal.

HURACANES

Antes de todo esto, a finales del primer trienio, el puerto se vio afectado por dos fenómenos meteorológicos, los huracanes "Nora" y "Pamela"; el primero dejó a la ciudad sin agua potable por más de una semana, como consecuencia de la ruptura de un dique; el segundo, por el contrario, dejó la ciudad con suficiente abastecimiento del líquido, pero en una condición "chocolatosa".

Las torrenciales lluvias de “Nora”, a finales de agosto, dejaron a varias colonias inundadas, a decenas de comunidades rurales incomunicadas por el deslave de caminos y miles damnificados, entre ellos varios sectores productivos como los ladrilleros, además provocó que colapsara el puente de El Quelite.

El municipio se venía reponiendo apenas de estos estragos cuando “Pamela” azotó al puerto a mediados de octubre, el saldo: cientos de árboles caídos, miles de luminarias apagadas, tuberías de drenaje colapsadas y el agua para consumo humano con un nivel de turbidez sin precedentes.

A casi cuatro meses del paso de estos fenómenos naturales, respectivamente, el puerto, en su zona urbana y rural, sigue adoleciendo sus efectos y mientras los gobiernos se tiran la bolita unos a otros para hacerse responsables de las reparaciones de los desperfectos, los servicios públicos no se han repuesto al 100%, aunque en realidad nunca lo estuvieron.

Las colonias populares están inundadas en residuos de drenajes, miles de litros de agua potable se desperdician al día a través de fugas y por si fuera poco, los hogares y comercios mazatlecos están adoleciendo desde entonces con el agua chocolatosa que sale en sus hogares, causando incluso reacciones en la piel.

Cuando los culpables de todo lo malo que pasa en Mazatlán no son los anteriores "gobiernos corruptos", como los llama Benítez Torres, es culpa de la madre naturaleza, el chiste es que nunca hay recursos para dotar a los mazatlecos de servicios públicos básicos de calidad.





VIAJES Y MONUMENTOS

Y hablando de dinero, no habrá recursos para atender las necesidades básicas, pero sí para salir de viaje y develar monumentos. Basta recordar que a unas horas de que se dejaran sentir los primeros embates del huracán “Pamela”, el presidente municipal viajó a Mission, Texas, para tratar el asunto de la donación de 500 mil vacunas.

Esta fue la segunda ocasión que no estuvo presente en una situación de emergencia ocasionada por los fenómenos meteorológicos; la anterior fue cuando azotó “Nora”, que salió del puerto a atender asuntos de trabajo.

En este 2021, en solo cuatro de los viajes que ha hecho el "Químico", a San Luis Potosí, a Mission, Texas y a León, Guanajuato, se han gastado 263 mil 307 pesos.

Recientemente, se develó un monumento a la banda de rock británica Los Beatles, que costó 522 mil pesos. Esta acción no solo se ha considerado un despilfarro de dinero, tomando en cuenta las condiciones en las que se encuentra la ciudad, sino que también podría haber incurrido en violaciones a decretos presidenciales, a leyes federales y a convenios internacionales sobre derechos de autor, por la ubicación, el cambio de nombre del callejón Malpica y el uso indebido de imagen y marca de la banda.





¿Y LAS VACUNAS?

Desde el mes de agosto, el presidente municipal anunciaba orgulloso la donación de 500 mil vacunas de la farmacéutica Jhonson and Jhonson para combatir el Covid-19, por parte de la ciudad hermana Mission, Texas; Benítez Torres ya viajó en tres ocasiones para hacer gestiones, ya gastó recursos y la donación de estos biológicos, por una u otra razón, no se ha podido concretar.

Los protocolos sanitarios en el municipio se han descuidado casi en su totalidad, y si bien es cierto que cada quien es responsable de cuidarse, es también verdad que si estos se relajan es porque la autoridad competente así lo ha permitido.

Y tras este fallido donativo, la pandemia que prevalece y la amenaza de una cuarta ola por un rebrote de contagios, la ciudad se prepara para recibir el 2022 con una fiesta de fin de año en Olas Altas, donde se pretende concentrar a cientos de mazatlecos y turistas. Todo esto en nombre de la economía del puerto.













