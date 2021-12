Abandonan los camellones de las colonias de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A excepción de los camellones que están por la zona turística, que reciben embellecimiento o mantenimiento continuamente, los bulevares de las colonias populares están en el abandono.

En el fraccionamiento Pradera Dorada II, el camellón de la avenida Genaro Estrada tiene meses sin recibir ningún tipo de arreglo, limpieza, mucho menos se ha regado la vegetación.

Local Constructora atiende problema de árboles encementados de la Gabriel Leyva

"Tiene meses, si no es que años, antes venían con una máquina aspiradora y ahora nada, desde antes de los huracanes están esas ramas", dijo don José Luis, vecino del lugar.

Conductores de la vialidad reportan también que al crecer demasiado, la maleza impide la visibilidad de los autos que vienen en carril contrario, lo que es muy peligroso cuando se quiere dar vuelta a la izquierda.

"El camellón ese no recuerdo cuándo fue la última vez que recibió mantenimiento, porque fue hace mucho, he visto a personal de Parques y Jardines en otros camellones, pero en este no, ya tiene rato", mencionó otro vecino.

Esta avenida se convirtió ya en una vialidad principal, pues va a dar directamente al estadio de futbol Kraken; en toda su extensión luce con la maleza crecida, con montículos de ramas y hojas secas, lleno de basura y hasta de escombros.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

MISMA SITUACIÓN EN LA CALLE JUSTO SIERRA

Aunque es una calle muy transitada, que va a dar al estadio de beisbol Teodoro Mariscal, el camellón de la calle Justo Sierra también luce lleno de ramas y hojas secas; está así desde el mes de octubre.

Una comerciante de la zona comentó que varias de las ramas están desde que pasó el huracán "Pamela" y los montones de hojas los dejó personal de Parques y Jardines.

"Hay unas ramas que están desde los huracanes, en agosto, otro tiempo después, en octubre, vinieron, cortaron los árboles y ya tiene mucho así”.

Agregó que solo una vez al año se le da mantenimiento a esta área verde, cuando va a iniciar la temporada de beisbol.

"Una vez al año le dan mantenimiento, cuando inicia la temporada de beisbol, y de ahí en fuera ya no se les ve por aquí", agregó.

"Se supone que es una avenida principal, que va directo al estadio, pasa por aquí el turismo y ahí ven el tiradero de ramas", añadió.

Mencionó además que dos de las luminarias que están entre las calles Jesús Vizcarra Valdez y Abedul están fallando desde hace seis meses.

"Hasta da miedo pasar por ahí, se pone como la boca del lobo en la noche", mencionó.









Lee más aquí:

Local Es voluntario el aguinaldo para trabajadores de Servicios Públicos