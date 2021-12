El brote de Ómicron en Sinaloa no detendrá la actividad en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A pesar de que está confirmado un caso de Ómicron en Sinaloa y hay tres sospechosos más, que son mazatlecos, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres afirmó que la actividad en la ciudad no se detendrá, sobre todo los preparativos para la fiesta de recibir el Año Nuevo.

“Esos no viven aquí, eso de que son de aquí, bueno, Pedro Infante era de aquí y nunca reconoció que era mazatleco, la verdad es que no nos afecta, todos los casos de Ómicron en el mundo duraron cinco días y se cayeron, o sea, se mejoraron, no hay de qué preocuparse”.

El Presidente Municipal indicó que solamente hay que cumplir con los protocolos, lo que consideró como muy importante y es lo que están exigiendo y siendo estrictos de que se cumplan.

“Cumpliéndose los protocolos, tomando eso como base, le va a ir bien a Mazatlán”, señaló.

El alcalde Benítez Torres destacó que el evento de fin de año en Olas Altas continúa su marcha.

En un comunicado de prensa, el gobierno municipal hace un exhorto a los mazatlecos y turistas a endurecer el autocuidado, respetando y siguiendo los protocolos de sanidad vigentes para contener y mitigar los contagios de Covid-19, luego de que la ciudad amaneció este martes con 18 casos activos.

Cristian Castillo López, encargado de Protocolos y Sanidad del Ayuntamiento, dio a conocer que con esta cifra, Mazatlán se mantiene en color verde del Semáforo Epidemiológico Estatal y se ubica en cuarto lugar, después de Culiacán con 101, Ahome con 44 y Guasave y Salvador Alvarado con 25 casos activos.













