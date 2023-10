Visito Sinaloa sin ninguna aspiración o candidatura: Paloma Sánchez

Culiacán, Sin.- La diputada federal del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez, aseguró que su visita no tenía tintes políticos y que, por el momento se encuentra a disposición de cooperar en lo que mejor que pueda para que el PRI y el Frente Amplio por México obtenga los mejores resultados en el 2024.

“Yo visito mi estado sin ninguna aspiración, ninguna candidatura está dicha, iremos por los perfiles más competitivos… yo no estoy buscando nada lo que quiero es terminar bien la diputación y donde me decidan poner o así no me toca nada seguiré trabajando por el PRI”, aseguró.

También puedes leer: La 64 legislatura podría terminar con solo dos diputados del PRI en Sinaloa

Durante una conferencia de prensa, Paloma Sánchez comentó que en estos tiempos la pasarela de políticos ya está en mayor auge, pero que nada está definido. Por lo tanto, nadie le puede apostar a una posición.

Al ser cuestionada sobre en qué posición le gustaría competir, la diputada federal manifestó que, no busca una es específico y si le dan una diputación, regiduría o senaduría, hará lo pertinente para ejercer un buen papel.

La diputada dijo formar parte del equipo de comunicación del Frente Amplio con el objetivo de destacar lo mejor de la líder de la alianza, Xóchitl Gálvez.

“Me considero un perfil un muy trabajador y disciplinado. Mis funciones ahorita en el Frente Amplio son puntuales, pertenezco a la mesa de comunicación y estoy en contacto con Xóchitl Gálvez, mi lugar donde sea de verdad será para sumar, lo que quiero es que le vaya bien al PRI”, concluyó.