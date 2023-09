Diputadas del PRI no detendrán su carrera política por proceso de expulsión

Culiacán, Sin. -Ante el proceso de expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra las diputadas Concepción Zazueta y Cinthia Valenzuela Langarica, ambas legisladoras han declarado que estos actos no detendrán sus carreras en la política.

Cabe recordar que desde la semana pasada, las congresistas recibieron la notificación y el expediente de la solicitud de expulsión, donde también se incluyó al presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Madrid Pérez.

También puedes leer: Diputados se enfrentan por dictamen de participación indígena en ayuntamientos

Además, anteriormente, el presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres, se mostró dispuesto a cobijar a los legisladores.

En este sentido, Valenzuela Langarica expuso que por el momento se concentrará en seguir con su labor como diputada y enfrentar el proceso de expulsión.

"Voy a dar mi defensa, por supuesto, voy a ejercer este derecho que debo hacerlo, pero como lo hemos dicho también mis compañeras y compañeros, haciendo las valoraciones necesarias", dijo.

Mientras que Concepción Zazueta agradeció la invitación de Torres, no la descartó e indicó que el asunto de la expulsión no detendrá su carrera política con más de 20 años de experiencia.

"Esto se le va a dar vuelta a la página y lo que sigue es trabajar. En 20 años he tenido muchas experiencias. He tenido muchas posiciones políticas. Y si hoy mi partido decide que ya no esté ahí, pues no necesito un partido para seguir trabajando", comentó.

Los motivos

Dentro de las acusaciones expuestas en la solicitud de expulsión interpuesta contra los legisladores se les señala por "vulnerar la unidad partidaria al aislar su función legislativa respecto a la unidad política del partido, provocando división y confusión en la militancia".

Además, se menciona que la tríada ha vulnerado la unidad partidaria y obstaculizado la agenda legislativa de Paola Gárate.