Visitan 28 mil personas las playas de Mazatlán el fin de semana largo

Mazatlán, Sin.- De las poco más de 28 mil personas que estuvieron en las playas de Mazatlán durante el fin de semana largo, solamente tres de ellas requirieron alguna atención por parte del Escuadrón de Salvamento Acuático.

"Fue un fin de semana relajado entre comillas, porque en cuestión de atenciones solamente hicimos tres, siendo un solo rescate y dos extravíos que gracias a Dios fueron resueltos, el puente largo atrajo a muchas personas, sabemos que estos días son en los que más flujo de personas hay, y tenemos que estar alerta, tengamos o no tengamos atenciones que brindar", señaló el comandante del escuadrón, Gustavo Espinoza.

También te puede interesar: Promueven turismo religioso en Sinaloa

Aunque no se haya tenido mucha actividad, el trabajo es arduo debido a que hay muchas personas en las zonas de playa.

"No crean que porque no hubo muchas atenciones, no trabajamos, en realidad creo yo que esto se debe atribuir a que doblamos nuestro esfuerzo para mantener ese orden, había 28 mil personas en las playas durante el fin de semana, se le puede aplaudir al resto de nuestros elementos por mostrar esa serenidad para trabajar y sobre todo lograr disminuir los números, y más durante un puente de fin de semana".

En guardia

Espinoza señaló que las atenciones continuarán y que esperan que los números se balanceen de manera positiva, como hasta ahora durante los fines de semana y en el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

"Seguiremos trabajando duro para que todo salga bien, la meta siempre es irnos en cero atenciones, porque nuestro trabajo no es solamente entrar a rescatar, es evitar que estos incidentes sucedan”.