Ventas en comercios de la Zona Dorada de Mazatlán se mantienen activas

A pesar de que en este mes de septiembre sus ventas bajaron un 20 por ciento respecto a los meses de julio y agosto, los vendedores de artesanías y souvenirs de la Zona Dorada de Mazatlán se mantienen activos gracias a que los fines de semana el puerto registra una buena afluencia de visitantes.

"Las personas que ya son clientes normalmente vienen siendo del mismo estado, vienen de Culiacán y Los Mochis, de ahí vienen muchos clientes, ya varios son conocidos, porque suelen venir una vez cada semana o cada 15 días, este tipo de clientela es la que nos ha podido mantener a flote luego de que se terminó el verano", aseguró Daniela, quien trabaja en un negocio de recuerdos y novedades en zona hotelera de Mazatlán.

Aseguró que a veces no importa la cantidad de personas que haya en la ciudad, sino el consumo que hagan los turistas.

"No importa que vengan 100 turistas, si solamente me va a consumir uno, hay veces en las que solamente vienen 3 y esos 3 me hacen un muy buen consumo, o si vienen 10 y me consumen 5, es mucho mejor a que de 100 solamente consuma uno".

Turismo nacional

El turismo nacional es el que los mantiene activos y más ahora que los fines de semana Mazatlán suele estar lleno de visitantes que vienen de Durango, Torreón, Nayarit, Monterrey, entre otros sitios cercanos.

"La gente que viene de fuera es la que más nos consume, lo que más se nos vende son las camisetas beisboleras que dicen Mazatlán y las que tienen dibujos de traje de baño en su camisa, del 100 por ciento de nuestra venta, estas camisetas fácil representan un 50 por ciento, las personas que vienen de lejos son quienes nos han mantenido el negocio, se les hace curioso encontrar este tipo de ropa", dijo Martín, locatario de una tienda ropa en la Zona Dorada.