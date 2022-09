Recupera Mazatlán el 80% de los turistas navieros

Mazatlán, Sin.- A pesar de la pandemia del Covid-19, se recupera un 80 por ciento el arribo de pasajeros de cruceros turísticos a Mazatlán.

Jorge González Olivieri, director de Proyectos Especiales de la Secretaría de Turismo, manifestó que en esta recuperación turística la ruta de la Riviera del Pacífico Mazatlán-Los Cabos y Puerto Vallarta ha respondido bien.

"Esos tres puertos han respondido bien y ha permitido empezar a recuperar el mercado de cruceros y para el próximo año depende de la tendencia de ocupación que tengan los cruceros, que hasta el momento es muy buena, ya que están cerca del 80 por ciento", dijo.

González Olivieri comentó que esos datos dan un punto a favor para que pudieran llegar al puerto puras embarcaciones grandes en dos o tres años como máximo.

Recordó que en 2018 Mazatlán tuvo el mejor año en el arribo de turismo naviero con 525 mil cruceristas y este año con todo y pandemia se estima cerrar con 280 mil.

"Es muy sorprendente que a partir de que se abrió la actividad turística en el mundo, no es fácil que un turista extranjero se suba a crucero, pero la ruta del Pacífico se ha logrado recuperar bien, en este año ya casi vamos al 50% de lo que se logró en el año más alto de la historia de la industria en Mazatlán", expresó.

La temporada alta de arribos de cruceros es de octubre a mayo. En el resto de los meses estuvo llegando a la semana el buque “Carnival Panorama”, pero a partir del próximo mes de noviembre se incrementará la presencia de embarcaciones.