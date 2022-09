No importa si es fin de semana o no, el turismo no deja a Mazatlán

Visitantes de la Ciudad de México, Ciudad Juárez, Torreón y Saltillo, entre otras ciudades, llegan a vacacionar al puerto

No dejan de llegar camiones con turismo. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Aunque la época vacacional en Mazatlán ya concluyó, personas de distintas ciudades de la República Mexicana siguen llegando, no importa si es o no fin de semana. Frente al Acuario de Mazatlán se encuentran actualmente entre 80 y 100 autobuses estacionados que trajeron turistas al puerto. Y aunque no todos vienen a su máxima capacidad, sí traen a un gran número de visitantes al puerto. También te puede interesar: Glorieta "El Corazón" se convertirá en un ícono del puerto: Benítez Torres "Somos entre 80 y 100 autobuses los que estamos aquí, las personas suelen llegar de diferentes estados de la República Mexicana, hay flotas que vienen desde muy lejos, la verdad, nosotros venimos tres autobuses directos desde Ciudad Juárez, que no es la primera vez que venimos para Mazatlán y menos durante este periodo vacacional", comentó Luis Felipe, quien es un conductor de autobuses oriundo de Chihuahua. El mismo conductor comenta que el trabajo no ha parado, pues aún y que ya concluyó el periodo vacacional de verano, las personas siguen frecuentando Mazatlán. Y es que para algunas personas, por una u otra cosa, las vacaciones apenas comienzan. "Nosotros viajamos desde Ciudad Juárez para acá con frecuencia, por lo menos 2 veces al mes, porque las personas lo siguen frecuentando, aunque no como en vacaciones de verano, pero sí continúan las actividades". Local Protestan para frenar construcciones de condominios en Centro Histórico y Olas Altas Visitantes La gran mayoría de estos camiones suelen venir de Ciudad de México, Ciudad Juárez, Torreón y Saltillo. "Vienen desde la Ciudad de México, Coahuila y Ciudad Juárez, usualmente pagan un paquete que abarca 3 días y vienen a vacacionar aquí, las personas de esas partes del país son las que más suelen visitar Mazatlán, por así decirlo, si yo hago 8 viajes en 2 meses, son entre 5 y 6 los que llegan para Mazatlán", comentó Hugo Mario, transportista de una unidad de Coahuila.

