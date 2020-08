Vendedores de playa subsisten ganando lo mínimo

Mazatlán, Sin.- Para los vendedores de playa las vacaciones de verano no han sido como las esperaban y mucho menos se comparan con las del año pasado. Los fines de semana solían ser los días en que más turismo arribaba al puerto y por lo tanto una oportunidad para obtener buenas ventas.

Sin embargo este año el panorama ha sido muy diferente, reconocen que el turista viene muy ajustado de dinero y no se da el lujo de comprar algún recuerdo o souvenir.

La señora María comenta que aunque los hoteles estén al 40% de ocupación, la gente no trae dinero para gastar en alguna artesanía, solo para lo más indispensable.





Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

"La verdad está muy baja la venta, si se fija ahorita no hay ni un turista en el malecón, y así está todos los días. A veces repunta hasta un 40%, pero hoy no he llegado ni al 20% la gente no trae para gastar", comentó.

Luis Román dice que para ser fin de semana está muy solo, lo ha notado hasta en el transporte público, señala que ve pasar a las aurigas y pulmonías vacías.

"No crea que está muy bien, es sábado y está muy solo, antes acudiamos todos los días y ahorita nos estamos poniendo los fines de semana nada más, porque se supone que son los días de turismo, pero hay muy poco hasta las aurigas y pulmonías pasan vacías"





Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

David menciona que el periodo vacacional está a punto de terminar y confía en que en los próximos dos fines de semana la gente se anime a venir a Mazatlán, pues todos estos días ha estado muy tranquilo.

Te puede interesar: Refuerzan vigilancia en playas y Malecón

"Ha estado tranquilo, no es como se esperaba, hay ventas pero nada comparado con el año pasado, estamos desde las 8:00 de la mañana y nos vamos a las 7:00 de la tarde vendiendo lo mínimo", mencionó.





