Denuncian presencia de vendedores sin permiso en playas

Mazatlán, Sin.- Las bajas ventas y la presencia de vendedores sin permiso federal afecta a los comerciantes de las playas en Mazatlán, denunció Jorge Luis Ríos Rubio.

El dirigente de los vendedores de la zona federal marítimo terrestre manifestó que esta gente viene de fuera, aunque algunos son de esta ciudad, por lo que consideró que no se vale, ya que ellos esperaron a que llegara el turismo para recuperarse y ahora son afectados por estos comerciantes que no tienen permisos.

Comentó que mantienen comunicación constante con el Oficial Mayor, por lo que están a la espera de que se combata el problema en cuestiones de inspección.

"Esos son los vendedores que no están en ninguna agrupación, más sin embargo, no tienen permiso autorizado, hemos descubierto a varios vendedores que no tienen su permiso correspondiente… es un problema para todos los que estamos esperando la reapertura de playas, más sin embargo, se nos está llenando de puros vendedores que no cuentan con los papeles correspondientes", dijo.

Ríos Rubio indicó que esperan el repunte en las ventas, ya que hasta el momento sólo sacan para "chiviar" para la comida, sin ninguna ganancia extra.

Detalló que a pesar de que ha llegado turismo, sobre todo los fines de semana, las ventas apenas llegan al 40%.

Sí está llegando la gente poco a poco y los vendedores se están incorporando más a la zona de playa a trabajar, los pocos que están trabajando están sacando sólo para comer, para "chiviar".

El dirigente sindical insistió en que la gente que llegando actualmente al puerto viene muy limitada económicamente, por lo que confió que en los próximos días llegue turismo con mayor poder adquisitivo y puedan consumir un poco más.

