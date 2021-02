Vendedores de la Machado piden no ser retirados

Mazatlán, Sin. - Alrededor de 10 vendedores semifijos con tolerancia en la Plazuela Machado buscan el apoyo del Ayuntamiento para que se les permita trabajar en su lugar de costumbre, luego de que comerciantes con permiso del mismo sector los presionan para que se retiren del lugar.

José Ramírez, quien elabora pinturas con aerosol, dice que tiene más de 10 años en la plazuela y esta semana ya no los dejaron ponerse.

Desde 1992 presta sus servicios al DIF en actividades culturales, no cobra ni un peso, pero a cambio pedía que le dejarán laborar en la plazuela, era un acuerdo que pasó por varias administraciones y no había tenido problema alguno.





Yo nunca pedí mi gafete porque trabajo para el Ayuntamiento, apoyo al DIF en actividades culturales y a cambio de eso me dejan trabajar en la Machado José Ramírez





Añadió que al resto de los compañeros no les otorgaban permiso porque supuestamente no había en esa área, sin embargo, siempre les dieron tolerancia a algunos, ahora que son demasiados y por los protocolos de la sana distancia ante la pandemia del Covid-19, quieren retirarlos.

"Después de que yo me puse ahí en la plazuela, ha entrado gente nueva y ya traen el gafete, cuando se supone que no había permisos, y yo que tengo aquí 10 años nunca me han dado nada, al contrario me están corriendo", añadió.

Señala que el día lunes acudieron con el Oficial Mayor, ellos querían hablar todos juntos para hacer presión, pero los "entrevistó" a uno por uno y asegura que tajantemente les dijo que ya no los querían ahí.

Luego los mandaron a la Subdirección de Comercio, donde tampoco les resolvieron nada, les proponían que se reubicarán fuera de la zona turística, no obstante, todos se dedican a la venta de artesanías, recuerdos o souvenirs, por lo que cambiarse a la periferia significaría ya no tener ventas.

















