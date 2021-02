Dejan en el olvido plazuela de la Flores Magón

Mazatlán, Sin.- Con un kiosco lleno de grafitis, las banquetas cuarteadas, bancas muy deterioradas y una escasa vegetación, así luce la plazuela de la colonia Flores Magón, ubicada por la avenida principal, frente al mercado.

Los vecinos del asentamiento reportaron el abandono en el que se tiene a la plazuela. Y aunque siempre está limpia, su estructura ya está muy dañada, por lo que piden que sea rescatada y remodelada, como muchos otros parques de la ciudad.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Le falta mucho arreglo, está muy abandonada; unas florecitas, pasto verde, pintar el kiosco, porque ya está todo rayado, desde que me acuerdo siempre ha estado así, ya requiere una manita de gato.Don Bernardo, vecino del lugar

Marisela, otra vecina, señaló que diariamente acuden familias por las tardes al parque a pasear a su hijos y que desde hace tiempo se había querido someterlo a una remodelación, pero ya nunca más se dijo algo al respecto.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Irene dice que a la plazuela la han dejado olvidada, pues en todas partes se están rehabilitando parques, menos el de su colonia.

Ojalá y la arreglen ya, en todos lados se están arreglando los parques y nada más esta no, las bancas están todas feas, el kiosco, la banqueta levantada.Irene

Todos los domingos ahí se pone el tianguis y con una nueva imagen, atraería a más personas, consideró José Luis.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

"Limpio siempre está, pero hace falta que la arreglen, sería más atractivo porque aquí se pone un tianguis los domingos", agregó.

Además de la estructura, Noé menciona que es necesario se cambié el alumbrado público, ya que la luz es muy tenue.

"Al alumbrado le falta más claridad, no funciona al 100%, las bancas están inservibles, no hay jardín, no hay flores, sólo los juegos para los niños están rescatables, pero lo demás no", mencionó.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

TIEMPO

Vecinos de la colonia Flores Magón señalaron que desde hace más de 15 años no se le ha dado mantenimiento a la plazuela.

















