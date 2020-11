Valdés Palazuelos pide calma a los priístas

Culiacán, Sin.- El dirigente estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, llamó a todos los acelerados a que no coman ansias y que sigan trabajando por la marca y a los que buscan una alianza a no desesperarse porque todavía no son los tiempos.

“Desgraciadamente hay mucha gente que quisiéramos que se adelantaran los tiempos, que ya ahorita tomáramos las decisiones pero no están todas las reglas del juego puestas porque todavía no se lanza la convocatoria en el Congreso del Estado. “Yo le digo a todos los aspirantes, hombres, mujeres, jóvenes que esperemos los tiempos que ahorita es el momento de trabajar por la marca, de trabajar por el partido y que vamos bien”, dijo.

Local En inicio de Buen Fin en Culiacán, se estima un ingreso de 963 mdp

Respecto a las declaraciones y postura del ex secretario de pesca y ex presidente municipal de Culiacán, Sergio Torres Félix de que se irá a Movimiento Ciudadano advirtió que hasta el momento no ha presentado su renuncia al PRI, pero que estarán pendientes de las decisiones que éste tome, aunque aclaró que a nadie se le han cerrado las puertas.

Asimismo descartó que con la posible salida de Sergio Torres del PRI militantes reconocidos estén abandonado las filas del tricolor, al contrario, aseguró, todos los días se suman más ciudadanos.

“Al final del día es un tema personal, cada quien decide en qué partido militar. Nosotros estamos abiertos a la construcción de alianzas con otros partidos. Tenemos que ver por Sinaloa. Tenemos que sumar a más gente, involucrar a más para que esa gente nos dé el número de votos que nos faltaron en la contienda anterior, esto, es matemático, se gana con votos y no con el corazón nada más. Se necesita a muchas fuerzas y actores políticos, ciudadanos que refresquen con ideas nuevas”, señaló.

Foto: Cortesía│ Ana María Alvarado

Lee también: Cuén Ojeda no descarta que se presenten “pleitos” en los partidos por la paridad de género

Igualmente Valdés Palazuelos señaló que el PRI sigue abierto a la construcción de posibles alianzas con otras fuerzas políticas, así como de sumar esfuerzos con ciudadanos ejemplares que se han estado acercando al partido y que luchan por causas muy importantes.

Cabe recordar que será hasta el 23 de diciembre cuando el INE empiece a recepcionar las posibles alianzas por lo que el dirigente priista llamó a no desesperarse ya que en unas semana estará en posibilidad de dar a conocer si se alía y con qué partidos y ciudadanos estará el PRI haciendo alianzas para buscar ganar la gubernatura, diputaciones y alcaldía.













Lee más aquí ⬇

Local Cancelar Escuelas de Tiempo Completo afectaría a 125 mil niños: SEPyC Local Quirino Ordaz anuncia que es Maribel Chollet la nueva Secretaria de Pesca Local Se recuperan 107 pacientes y suman 89 nuevos casos de Covid-19