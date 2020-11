Protocolo Alba, la simulación de buscar mujeres en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Cuando la Fiscalía General del Estado lanza una ficha de búsqueda de una mujer desaparecida, en formato de Protocolo Alba, las instituciones involucradas deberían reaccionar con celeridad para dar con la víctima, pero esto no ocurre así, y no por falta de recursos.

Hace una semana, la Secretaría de Administración y Finanzas liberó el primer recurso para financiar este instrumento, pero en realidad, el trabajo interinstitucional no se realiza, sobre todo en la mayoría de municipios.

El fiscal Juan José Ríos Estavillo, dijo para El Sol de Sinaloa en febrero del 2020 que, “no era dinero lo que se necesitaba, sino la coordinación bajo un consejo técnico interinstitucional, para que se realice la búsqueda de mujeres desaparecidas bajo los tres órdenes de gobierno”.

Este consejo, se instaló dos semanas después de dicha declaración, y Ríos Estavillo sostuvo para este medio que, con esta coordinación “no intervendrán una o dos instituciones sino un cúmulo de autoridades federales, estatales y municipales”, al momento que se denuncie la desaparición de una mujer.

Pero desde febrero a la fecha, no se ha aplicado por falta de recurso y capital humano, de acuerdo a la misma institución.

En el mismo mes de la instalación del Consejo Técnico, instituciones como DIF, Secretaría de Turismo e INMUJERES; admitieron en ese momento no estar al tanto de la organización para este protocolo.

Recientemente el Congreso del Estado festejó que se contará “por fin” con los millones para poder operar.

Desde febrero del año en curso, la Fiscalía General del Estado ha emitido fichas de búsqueda con el diseño de este mecanismo, dando a entender que se está actuando como lo marca el manual del protocolo.

Según información oficial, del mes de marzo a noviembre del 2020, se han emitido 52 alertas Alba, de las que 18 siguen activas. Un 34 ya fueron desactivadas al ser encontradas las personas vivas o en casos lamentables, muertas.

¿De qué trata?

El Protocolo Alba tiene como objetivo instrumentar y aplicar estrategias y acciones, para realizar la búsqueda e investigación, para la localización de niñas y mujeres que hayan sido reportadas como desaparecidas o no localizadas, de manera inmediata, exhaustiva, continua, especializada, con perspectiva de género, transversalidad y respeto a los derechos humanos; mediante la colaboración coordinada de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y niveles de la estructura Institucional.

La autoridad a quien corresponderá dar inicio del expediente por la desaparición o no localización de una niña o mujer y la activación de la Alerta Alba, será a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

Para efectos de atender las Alertas Alba, deberá conformarse un Grupo Técnico de Coordinación y Colaboración, integrado por las distintas instancias públicas y/o de autoridad.

El logro de que este mecanismo aterrizara en Sinaloa, fue de las colectivas feministas, asegura la doctora en trabajo social, Priscila Salas.

“Nosotras fuimos quienes negociamos la implementación del protocolo con el gobernador Quirino Ordaz, la Comisión de Equidad del Congreso y la Fiscalía. Por otra parte, la cuestión del presupuesto es muy interesante porque, cuando fuimos junto con la diputada Francisca Abelló a preguntar qué se necesitaba para implementarlo, el fiscal dijo que dinero. Hemos estado investigando si de verdad este mecanismo se está implementando”, expresó.

“Nosotras estamos encontrando evidencias de que todavía hay municipios sin enlaces de coordinación para hacer funcionar el Protocolo Alba. Las autoridades aún no entienden cómo es la coordinación interestatal. Es necesario el presupuesto si se va a utilizar como debe ser, si solo va a quedar en fichas, no tiene caso. Deben saber cómo gastarlo y si no saben nos pueden preguntar”, expuso.

El primero de noviembre se emitió una Alerta Amber con el nombre de la joven Crystal Osuna. Desde ese momento las redes sociales se tundieron de publicaciones pidiendo compartir la ficha informativa para dar con su paradero.

A los días, sus padres realizaron un video, y pidieron que se hiciera llegar al estado de Guadalajara.

“La fiscalía no sabe todavía que es un trabajo interinstitucional, ya ves el video para dar con Cristal, los padres nos pidieron hacerlo llegar a Guadalajara, Jalisco”, señaló, Salas.

El protocolo obligó a que en Sinaloa se crearan instituciones inexistentes como la Fiscalía Especializada en la Desaparición de Personas, para lo que también, debería usarse el presupuesto.

En entrevistas para este medio, Ríos Estavillo dijo que se necesitaban al menos 18 millones de pesos. Hasta ahora solo se han liberado 2 millones 100 mil pesos, equivalente a tres meses de operación.

“Si bien es cierto, podríamos decir que no se necesita un presupuesto pero es necesario para que funcione de la manera adecuada, porque nosotras estamos entendiendo que no se está capacitando a las personas que están atendiendo al protocolo. Por ejemplo, se está usando a la misma persona que hace las fichas ámbar, para las albas. Necesitamos a una persona que se dedique solo a eso”, dijo Salas.

Las activistas feministas, son las mismas que han capacitado en materia del Protocolo Alba a instituciones como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Sinaloense de las Mujeres y Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, en el estado.

El 16 de diciembre del 2019 se publicó en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa, el cuerdo 06/2019 de la Fiscalía para aplicar este mecanismo.









