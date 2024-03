Policías serán dados de baja por no pasar examen de control y confianza

Mazatlán, Sin. -Por no pasar examen de control y confianza, policías municipales de Mazatlán serán dados de baja de la corporación, confirmó el alcalde Edgar González Zatarain.

Sin precisar el número de elementos, señaló que la baja se da, ya que al no pasar esta prueba el policía no puede portar arma y sin esta sus funciones podrían verse limitadas.

"Esos son los procedimientos que hace el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y la misma Secretaría del estado de Seguridad Pública, no lo hacemos nosotros, las evaluaciones y las evaluaciones no es un tema que traigamos nosotros contra los policías. Es el propio secretariado el que hace esos constantes exámenes y revisiones, es importante sobre todo por el tema de la portación de armas, porque si no puede portar el arma luego se procede la baja, sino para qué quieres un policía sin arma", dijo.

Déficit

Actualmente, el municipio tiene un déficit de al menos 150 elementos policíacos. González Zatarain añadió que para subsanar este faltante, la convocatoria para la academia Unipol es permanente y próximamente se va a enviar un nuevo grupo.

Abusos

Durante 2023, la Comisión Estatal de Derechos humanos emitió 26 recomendaciones, ocho de estas dirigidas al Ayuntamiento de Mazatlán en torno al comportamiento de sus policías, donde el acceso a la legalidad y seguridad jurídica, violación a la garantía de audiencias y el debido proceso, son los Derechos humanos más vulnerados.

Con estas cifras, es la Policía Municipal la autoridad que más recomendaciones ha recibido a nivel estado por varios años consecutivos, además.