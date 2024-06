Acumulan 300 denuncias contra policías de Mazatlán ante la Fiscalía

Mazatlán, Sin. -Ante la Fiscalía General del Estado acumulan alrededor de 300 denuncias contra policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, confirmó el alcalde Edgar González Zatarain.

Cuestionado sobre presuntos hechos de abusos policíacos que se han reportado en la última semana en redes sociales y medios de comunicación, el edil señaló que la denuncia formal es la única forma de proceder ante el mal actuar de los elementos.

"Tengo los de redes sociales, esas denuncias nos las hagan formal, no les va a pasar nada, que nos ayuden, es la única forma que nosotros podamos actuar, a través de redes sociales yo no puedo ir a sancionar un policía porque realmente no tenemos los elementos, no la va a voltear, nos va a demandar y nos va a ganar", dijo.

Agregó que estas denuncias vienen desde años atrás por diversos motivos como abuso policial, privación ilegal de la libertad, falso testimonio, entre otros.

"Son de diferentes periodos, vienen de administraciones anteriores y actuales que se han venido haciendo denuncias ahí en la Fiscalía y que hemos estado platicando con el Vicefiscal para que se aceleren el proceso", agregó.

Añadió que meses atrás sí hubo sanción para "los malos policías" quienes fueron destituidos de su cargo; sin embargo, mientras las investigaciones avanzan, los elementos siguen en funciones, aunque en otras áreas.

"Hemos sido rigurosos en eso, pero son muy mañosos y siguen haciendo esas cosas, yo siempre he dicho: hay buenos y malos policías, una actuación de policías golpeando a jóvenes que les da mucho por eso por andar ahí "bolseando" a los jóvenes, les da mucho por andar quitándoles la cartera, lo poquito que traen, no es justo", añadió.

El edil indicó que sin la denuncia es muy difícil que haya consecuencias, ya que la autoridad de manera oficiosa solo lo puede turnar al Órgano Interno de Control, donde califican como falta grave o no grave.

Casos

En esta semana se han reportado al menos dos casos de abuso policial.

En uno de ellos, elementos que patrullaban en la unidad 371 agredieron físicamente al trabajador de una obra, además de quitarle 900 pesos en efectivo.

El otro hecho se trata de una extorsión a turistas de la Ciudad de México, a quienes en una "revisión de rutina" policías de la patrulla 314 les amenazaron con detenerlos si no les daban a cambio mil 500 pesos.