Urge rehabilitar red de drenaje del mercado Pino Suárez

Mazatlán, Sin.- Después de sufrir otro colapso del drenaje en el mercado municipal José María Pino Suárez de Mazatlán este fin de semana, el líder de los locatarios, Alejandro Ontiveros, aseguró que la problemática no se ha logrado erradicar desde hace varios años.

"Ya hemos tenido pláticas con la Jumapam y eso viene desde hace tiempo, han pasado varias administraciones y el problema sigue sin solucionarse, es algo muy añejo ya, esperamos tener respuestas y soluciones lo antes posible, porque no queremos que esto continúe afectándonos aquí", dijo.

Señaló que del 9 de enero del 2022, al 9 de enero del 2023 han padecido entre 6 y 10 veces de alguna fuga de drenaje en los pasillos del mercado, lo que les afecta en sus comercios y en la imagen del centro de abastos ante los turistas.

"Nos afecta en nuestros comercios, en nuestros productos, le da una mala imagen al mercado y no debe de ser así, este es un recinto histórico de Mazatlán, también se le tiene que dar mantenimiento, unas 6 o 10 veces pasó esto en el lapso del año 2022 hasta llegar al problema más reciente en el año 2023", añadió.

Comenta que desde hace varios años la red de drenaje no ha tenido mantenimiento.

"No nos atienden, se me hace muy injusto que esto nos pase, sobre todo porque ya reportamos el problema y nos hemos acercado con las diferentes administraciones que han estado, pero no hay una respuesta concreta", dijo.

Mala imagen para Mazatlán

Este problema le da una muy mala imagen al puerto de Mazatlán, pues son decenas de turistas y locales los que visitan diariamente el centro de abastos para realizar sus compras.

"Este tipo de situaciones le da una muy mala imagen al mercado, qué necesidad tienen los turistas de presenciar imágenes como las que presenciaron en días anteriores, o los propios locales que vienen a consumir nuestros productos, le da una muy mala imagen a un sitio histórico tan concurrido".

El fin de semana pasado, las aguas residuales escurrieron por algunos de los pasillos, luego de que la tubería colapsó, hasta que acudió Jumapam a desazolvar.