Jumapam ecocida: por falla de un cárcamo, mueren miles de peces en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La muerte de miles de peces en el Estero del Yugo el pasado 7 de enero encendió las alarmas ambientales en Mazatlán. Nuevamente el Cárcamo Cerritos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado colapsó y se vertieron aguas residuales al cuerpo de agua por más de 24 horas.

Además del impacto ambiental, se trata de una nueva violación al reglamento de Ecología, ya que ni la dependencia municipal, mucho menos la Profepa o la Semarnat, entidades encargadas de investigar y sancionar este tipo de situaciones, han hecho algo cuando se ha presentado esta misma situación en los últimos años.

Esta contaminación pone el dedo en la llaga en una problemática que por muchos años ha sido desatendida e ignorada y que a pesar de que existe un Reglamento Ambiental y de Cambio Climático actualizado al año 2021, que se supone está para regular las acciones que en materia de protección al ambiente, conservación de los recursos naturales, preservación y restauración del equilibrio ecológico se hagan en Mazatlán, es letra muerta en el Ayuntamiento.

Sergio Valle, fundador del Consejo Ecológico de Mazatlán Asociación Civil, aseguró que por parte de la Profepa no se tiene respuesta a las denuncias que se hacen, ya sea en el gobierno del estado o de forma pública.

“Se hace la denuncia pública en la página de Profepa, pero no se tiene respuesta, nada más dan el planteamiento y después no hay seguimiento, no hay continuidad y mucho menos hay una sanción o investigación por parte de las instancias que se encargan de tratar estos problemas, como es Profepa y Semarnat”, explicó.

Según los artículos 70 y 71 del Reglamento Ambiental y de Cambio Climático de Mazatlán le corresponde al Ayuntamiento el establecimiento de criterios sanitarios para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales de condiciones particulares de descarga para evitar riesgos y daños a la salud pública; también el diseño y operación de sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Es trabajo del Ayuntamiento el establecimiento de criterios sanitarios para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

“En la contaminación del Estero del Yugo se viola la Norma 001 y 003 del tratamiento de aguas, es una violación total a las normas ecológicas y a la Ley General del Equilibrio Ecológico”, resaltó.

La NOM-001-SEMARNAT-2021 establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Se refiere a las especificaciones, métodos de prueba, muestreos, parámetros de temperatura, medición de la toxicidad, procedimiento para la evaluación de la conformidad, la clasificación de los cuerpos receptores y el enfoque de usos posteriores para mejorar la gestión y la protección de los cuerpos de agua, así como la concordancia con normas internacionales.

“La Profepa nunca da una respuesta. Cualquier ciudadano puede hacer una denuncia por algún caso de contaminación, pero no hay seguimiento, para el ciudadano es algo inútil meter la denuncia pública porque ahí se queda, si acaso dan alguna contestación luego de un mes y medio. Eso desanima a la ciudadanía, hace que nos hagamos muy receptivos a la contaminación y a todas las agresiones que se hacen a la naturaleza y a los recursos naturales”.

El artículo 72 del Reglamento Ambiental y de Cambio Climático de Mazatlán dice que para evitar la contaminación del agua el Ayuntamiento debe regular las descargas de origen doméstico, industrial y agropecuario, que se viertan en los sistemas de alcantarillado de los centros de población, así como de las industrias que sean abastecidas mediante la red de agua potable.

Además de las descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras descargas, el vertimiento de residuos sólidos en cuerpos y corrientes de agua y en los sistemas de drenaje y alcantarillado y la disposición final de los lodos generados en los sistemas de tratamiento de aguas.

“Desde 1997 venimos haciendo este tipo de denuncias públicas o populares y nunca hemos tenido una respuesta, entonces optamos por no denunciar y hacerlo evidente ante la ciudadanía, debido a la incapacidad que tienen para resolver un problema de este tipo. Se violan la Ley General de Equilibrio Ecológico y los reglamentos ambientales del estado y el municipio. Ecología es una institución muerta, no hace valer la ley, los reglamentos y las normas establecidas desde hace tiempo”.

El estado está coludido

Martin Guerrero, presidente del Consejo Ecológico de Mazatlán Asociación Civil, señaló que lo que ellos hacen es contribuir en una denuncia pública, porque las dependencias están coludidas con el mismo estado.

en el puerto se arrojan 270 metros cúbicos diarios de aguas residuales al Estero del Infiernillo. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

“En problemas de esta naturaleza es el municipio el encargado de responder ante la sociedad. Como CEMAZ hemos hecho muchas denuncias ante el gobierno del estado -tal vez más de 20- y no hemos tenido una respuesta favorable por la burocracia que impera en este estado de hechos, las dependencias están coludidas con el mismo estado”, explicó.

Hacer públicos estos hechos es el único argumento que tienen como asociación civil, para que la sociedad esté enterada.

“Desde la contaminación en el arroyo Jabalines, la Laguna del Camarón, muchos hechos se han suscitado en la ciudad a través de los años, pero no hemos tenido eco favorable a tales denuncias cuando las hacemos de manera formal ante el gobierno del estado ni ante Profepa y Semarnat para que se actúe en consecuencia contra quien corresponda, pero no pasa nada. Situaciones que han sucedido en el canal de navegación, en el Estero de Urías, en el Estero del Infiernillo, han quedado en el olvido. Lo que podemos denunciar es eso, que no hemos tenido respuesta favorable a los hechos por parte del municipio, del estado, de la Semarnat y de Profepa. Le corresponde a los tres niveles de gobierno resolver toda esta problemática que impera a nivel municipal y no lo hacen”.

Hasta el momento, resaltó, no hay evidencia de multas, de sanciones, en hechos contundentes como estos.

Grave situación

Según investigaciones realizadas por el Centro Ecológico de Mazatlán, en el puerto se arrojan 270 metros cúbicos diarios de aguas residuales al Estero del Infiernillo, lo que provoca una fuerte contaminación y muerte de flora y fauna de la zona.

“Son 270 metros cúbicos diarios de aguas residuales los que se arrojan al Estero del Infiernillo por vertimientos que hace la Jumapam y las casas aledañas al estero, según investigaciones que hemos hecho y nadie hace algo al respecto”, afirmó Valle.

Explicó que es la misma Jumapam la que viola a la vista de todos la Ley General de Equilibrio Ecológico, las normas del tratamiento de aguas y el Reglamento Ambiental y de Cambio Climático de Mazatlán.

“Además, también por investigaciones que hemos hecho y que me desmientan si pueden, 10 mil metros cúbicos de agua no se tratan y se vierten al mar directamente. De los más de 130 mil metros cúbicos de agua residual que entran a los sistemas de tratamiento, 10 mil metros cúbicos no se tratan y así son arrojados al mar”.

Recordó que este problema se presenta en la ciudad desde hace muchos años y que nunca ha sido tratado de forma correcta.

“Este problema lo tenemos desde 1976, que fue el año en que empezó a quererse tratar correctamente las aguas residuales, porque antes aventaban el drenaje en el Monumento al pescador y ahí nadábamos todos; el agua residual se desfogaba a mar abierto y cuando se inicia con el sistema de tratamiento de aguas residuales se frenó un poco, pero actualmente no se tratan alrededor de 10 mil metros cúbicos de agua residual que llega directamente al mar”.

¿Y el reglamento?

La contaminación de este estilo es un problema antiguo en Mazatlán. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

El Reglamento Ambiental y de Cambio Climático de Mazatlán contempla lineamientos sobre no tirar basura en vía pública, evitar la quema, uso de plásticos biodegradables, no contaminar, entre otros aspectos ecológicos.

El artículo 171 dice que las violaciones o el incumplimiento de los preceptos de este reglamento serán sancionadas administrativamente por el Juzgado Cívico, que es la autoridad municipal competente para calificar, cuantificar el monto y aplicar las multas y las sanciones correspondientes.

Las sanciones pueden ser: amonestación, multa por el equivalente de diez a veinte mil UMAs, clausura temporal o definitiva, parcial o total, requerimiento de reubicación, revocación de las autorizaciones, permisos o licencias otorgadas y arresto hasta por treinta y seis horas.

Recuento