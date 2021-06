Urge diversificar cultivos agrícolas en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- Para evitar afectaciones económicas mayores a las que ya tienen los productores por todo el tema de la sequía, se tiene que llevar a cabo una planeación de las superficies a plantar dentro del próximo ciclo, manifestó Eduardo Alcaraz.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Presidio mencionó que se reunirán con los productores para saber la inversión que están dispuestos a hacer, debido a que por la situación de la sequía, sería lamentable que se perdieran los plantíos.

Agricultores de Sinaloa están en crisis | Foto: Rolando Salazar

“Pues vienen todos los cultivos de igual manera como el año pasado, solamente que, de hecho, tenemos que reunirnos con la gente para poder planear las superficies porque sería muy injusto o sería casi un pecado que nos aventemos con las mismas superficies y no podamos concluirlo y también el agricultor es una inversión muy fuerte, no es ni siquiera un error humano que no haya agua pues”, dijo.

Declaró que el riesgo se eleva por la falta de agua, sobre todo ante una temporada de lluvias que se desconoce cómo será, por lo mismo, se busca que las afectaciones para los agricultores sean menores.

También puedes leer: Inician operación los Centros de Aprendizaje en Sinaloa

Agregó que se tienen pronosticadas menos lluvias que en años anteriores, con un balance negativo para la captación de agua en las presas, las que dijo, se encuentran en niveles históricamente bajos y con el panorama, se prevé que no logren alcanzar niveles idóneos.

Agricultores de Sinaloa están en crisis | Foto: Rolando Salazar

El dirigente agrícola indicó que ante la sequía que se ha tenido en los últimos años, se tiene que pensar en tecnificar los riegos incluso cambiar de cultivos como el sorgo que requiere de menos agua.

La temporada de chiles, tomates y tomatillos en el valle de Escuinapa fue pésima precisamente por la sequía y los árboles tienen muy poca fruta, los que hay no están creciendo y la mayoría están deshidratados.

SIEMBRAS

En Mazatlán actualmente está la temporada de mango y limón, con muy buenos resultados, ya que se da prácticamente todo el año.









Lee más aquí:

Local Finalmente arrancara la construcción del distrito de riego de la presa Picachos

Local Frenan en Escuinapa trabajo infantil en el campo