Urge atención sicológica para niños de Jesús María que vivieron el Culiacanazo

Culiacán, Sin.- Es urgente llevar atención psicológica a los niños, niñas y adolescente de la comunidad de Jesús María que presenciaron los hechos violentos que generó la captura de Ovidio Guzmán, señaló el activista y miembro de la Comisión Estatal de la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, Óscar Loza Ochoa.

Los hechos violentos del pasado 5 de enero generaron un trauma en los menores, por lo que es necesario que Gobierno del Estado atienda con urgencia la salud mental de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad de Jesús María.

“Ahí hubo violencia, hubo muertes y ataques a casas, a familias que no tenían que ver, eso queda grabado en los niños, esa generación queda marcada para toda su vida, pero podemos ayudarla a que pueda sobrevivir en las condiciones que tiene este país, aún las de su comunidad y para eso está el trabajo de la autoridad, que ya debió haber comenzado”, declaró Loza Ochoa.

Cinco días después de los hechos violentos, Gobierno del Estado realizó una caravana humanitaria en la comunidad de Jesús María, llevó despensas, apoyos materiales y servicios sociales, sin embargo, eso no es necesario, comentó el defensor de los derechos humanos.

“49 familias recibieron apoyos, espero yo hayan sido las más pobres y, por otro lado, las que resultaron dañadas, porque les llevaron láminas y sí hubo techos de lámina que fueron dañados por las ráfagas (…) es mucho más amplio lo que se debe de hacer ahí, normalmente se piensa en despensas, no está mal, pero obviamente eso no es suficiente”, sostuvo.

Loza Ochoa citó al Sociólogo Luis Astorga Almanza, quien señala que los niños y adolescentes que crecen en ambientes de violencia y narcotráfico, al crecer, se convierten en punteros, vendedores de droga o sicarios, por lo que es urgente llevarles atención psicológica a los menores que presenciaron los hechos violentos del 5 de enero.

“La inmensa mayoría de los niños que se crían en un ambiente como ese, van y terminan de punteros, de vendedores de drogas o de sicarios, eso es lo que dice Luis Astorga (…) hay un trabajo enorme que hacer ahí, el trabajo que hagan psicólogos que ayude a paliar de alguna manera todo lo que vivieron hasta el día 5”, comentó.

“Es lo intangible, pero es lo urgente y lo más necesario ahorita”.

Alcalde ausente

Esta mañana se le cuestionó al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil si ya visitó y atendió a la comunidad de Jesús María, a lo que respondió que no ha acudido, pero qué personal de diversas áreas del Ayuntamiento realizó una visita a la comunidad el 20 de enero.

Gámez Mendívil no comentó si llevaron apoyos o la visita fue de evaluación, la dirección de comunicación social no emitió información de dicha visita ni envió material gráfico como evidencia.

“Yo en lo personal no he ido, pero estoy muy pendiente, traemos algunas obras que ya teníamos proyectadas, en seguimiento a estos programas voy a estar ahí, no sé que día, pero si voy a estar”, declaró.