Un reconocimiento inesperado

Culiacán Sin.- A inicios de la pandemia por el Covid-19 todo resultaba nuevo para las sociedades y para los paramédicos encargados de esta área resultaba difícil convivir día a día con una nueva enfermedad.

Fue durante la madrugada de un sábado primaveral cuando el equipo Covid, en Ciudades Hermanas recibió un llamado sobre un servicio de traslado por emergencia respiratoria de un paciente que padecía la nueva enfermedad.

Alejandro el oficial de guardia y su compañera Marisol se dirigieron a la ambulancia siguiendo los protocolos, después de ponerse los trajes especializados subieron a la unidad y en emergencia salieron rumbo al domicilio.

Al llegar al sitio se percataron de la gravedad de un hombre, lo subieron al carro-camilla para posteriormente en la parte trasera de la unidad de socorros brindar atenciones prehospitalarias desde el área aérea con la oxigenoterapia.

La ambulancia rompía el viento de la madrugada en dirección al único hospital para atenciones de ese tipo en la ciudad.

Fueron pocos minutos los que les tomó arribar al sitio, donde al intentar bajar al paciente Marisol señala sentirse mal, con falta de aire y equilibrio.

UNA EMERGENCIA IMPREVISTA

Alejandro en ese momento piensa en qué se debe hacer y de qué manera, la prioridad había cambiado, ahora debía hacer todo lo posible por mantener con bien a su compañera.

Foto: Melissa Ortiz | El Sol de Sinaloa

“Me voy a quitar el equipo, me voy a quitar el equipo”- señaló Marisol

“No, no te lo quites”- ordenaba Alejandro.

“Es que ya no puedo respirar, no aguanto”- decía la joven paramédica con desesperación.

“Siéntate, aunque sea en el piso, por si caes y no te golpees”- finalizó Flores, antes de ingresar al área Covid del nosocomio.

El joven socorrista se alejó de su compañera en busca de una enfermera que le apoyara en el ingreso del paciente al hospital.

Al recibir al hombre en el área correspondiente Flores indicó al médico en turno la emergencia de su compañera, señalando siguiera el protocolo de entrevista médica con la familiar de este.

En ese momento la cabeza de Alejandro estaba al mil por hora preguntándose qué seguía, qué iba a hacer si ella caía, ya que se diseña un protocolo para las atenciones a pacientes y en ese momento no existía uno que pudiera seguir para socorristas caídos.

Después de que la joven mujer se recostara en la carro camilla, Alejandro desde el radio informó a la central sobre el hecho y dio algunas indicaciones al operador.

“Vete en códigos como si fuera emergencia, rápido al área de descontaminación”.

ATENCIONES

Pasados cinco minutos la unidad de socorros se encontraba ingresando a la central, donde un grupo de tres paramédicos ya los esperaban.

De prisa Flores baja la camilla de la ambulancia y la dirige a sus compañeros, quienes de manera coordinada comienzan la descontaminación de la vestimenta de Marisol, para posteriormente trasladarla a un área segura para ser atendida.

Foto: Melissa Ortiz | El Sol de Sinaloa

Alejandro Flores aún en el área realiza el protocolo de descontaminación solo, desde la limpia del equipo hasta la ambulancia y su persona.

EL NACIMIENTO DE UN PROTOCOLO

Posterior al hecho el paramédico notifica al coordinador sobre el hecho, para después realizar a una charla con sus compañeros compartiendo puntos de vista sobre el hecho y otros similares, siendo esto el parteaguas para dar inicio con el protocolo de atención a paramédicos caídos.

La charla esa madrugada fue amena y de retroalimentación, donde compartían experiencias y puntos de vista, así fue hasta que entre las montañas se fue asomando el sol.

GALARDÓN DEL MEJOR PARAMÉDICO DEL AÑO 2020

Para Alejandro Flores el recibimiento de tal galardón resultó un poco extraño, ya que no pensaba fuera a ser él quien sería reconocido.

Esa mañana después de ver pasar a sus compañeros ante la mesa del presídium por los distintos nombramientos, no escuchó cuando dijeron su nombre, fue más bien que las voces de sus colegas le notificaron su mención.

Alejandro posa con su reconocimiento el Día del Socorrista. Foto: Melissa Ortiz | El Sol de Sinaloa

“Es una mezcla de emociones, se te revuelve el estómago porque ves a todo mundo, estás buscando a ver a quién se lo van a entregar, uno comúnmente está acostumbrado a ver a quién le toca de tus compañeros, volteas a verlos y pocas veces creemos merecerlo o sabemos que lo merecemos porque venimos a hacer esto de manera voluntaria, venimos entregados al servicio no vienes buscando el mérito, no vienes buscando un cuadro, por eso no estamos acostumbrados a preguntar ¿cuándo me toca?, entonces mencionaron mi nombre y no lo escuché, me voltean a ver mis compañeros y me dicen “eres tú” y yo, “¿cómo?”.”

Para el joven paramédico el decir suyo el premio lo ve egoísta, ya que atrás de cada servicio brindado hay un gran equipo de trabajo, que hace posible las tenciones, así como seres queridos que lo esperan en casa, que incluso ha sacrificado momentos y lugares por la gran labor que brinda a la comunidad.

“Estoy muy agradecido por este galardón, porque es una forma de decirles gracias a mi familia mis cercanos, a mi trabajo, a mi equipo, a todos ellos. Y de alguna forma u otra no sé; cuando digo “mi familia” me refiero a mi mamá, a mi papá que en paz descanse, a mi esposa, a mis hermanos; a todos ellos que de alguna forma u otra merecen este reconocimiento, porque son lugares o momentos que no estamos con ellos, son muchas veces que les he dicho “no puedo ir, tengo guardia”.

Ante el año pandémico el joven paramédico señala que ha sido un año muy pesado, donde tuvieron que aprender a conocer la pandemia, prepararse y preparar a los suyos para lidiar con una nueva enfermedad, donde en la marcha se fue formarse desde el cómo actuar, qué hacer, cómo hacer, siendo ese el verdadero reto.

“En la actualidad puedo decirte que es una gran responsabilidad lo que hacemos, es una gran tarea, pero sobre todo es entender que no lo hacemos buscando este tipo de reconocimientos públicos o reconocimientos que de alguna forma u otra te hacen sobre salir sobre los demás, porque literalmente en esta institución como en muchas otras nadie podría hacerlo solo, esta organización, este trabajo en equipo, no depende de una persona, y es un tanto egoísta que le entreguen el reconocimiento a uno cuando hay mucha gente detrás de esta obra”, finalizó.

PERFIL

Alejandro Flores, se desempeña como oficial de guardia en el turno sábado nocturno, siendo técnico en urgencias médicas nivel intermedio, con 15 años de experiencia en la institución.









