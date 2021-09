Tristeza y desesperación en familiares de personas desaparecidas

Mazatlán, Sin.- Juan Luis es el hermano mayor de Francisco Hiram y Édgar Omar, de 42 y 37 años de edad, respectivamente, originarios de Mazatlán y privados de su libertad hace un año cuatro meses.

Sin saber quién, ni por qué, la familia Castro Caravantes ha pasado estos 16 meses entre la desesperación y la tristeza al no saber nada de sus seres queridos.

Los familiares de los desaparecidos nunca pierden la fe. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Vinieron y se llevaron a uno y a los cuatro días al otro, no sabemos ni por qué, ni tampoco quiénes, no sabemos nada comentó.

Los tres hermanos se desempeñaban en el oficio de la pesca.

"Bien tristes nos la llevamos toda la familia, porque siempre éramos bien unidos, en la casa todos juntos. Éramos pescadores, los tres íbamos juntos y a mí ya ni me dan ganas de ir a pescar", contó.

Su madre, la señora María del Rosario, menciona que a pesar de que ya pasó más de un año, están como el primer día, sin saber nada, pues las autoridades no han avanzado en las investigaciones.

"Para mí, como madre, ha sido muy triste, lo que me mantiene de pie son mis niños, mis nietos que los tengo conmigo, cada uno dejó tres hijos", mencionó.

Entre lágrimas, expresó que su mayor sentimiento es el de la desesperación, ya que nunca han recibido ninguna llamada, ninguna señal o indicio que les permita saber el paradero de sus hijos.

"Se siente uno desesperado, porque ya tanto tiempo que tienen a uno esperando una llamada o algo, que nos dijeran ahí están, si están bien o están mal, o dónde los vamos a encontrar. A como está el tiempo, no creo que los voy a encontrar con vida, no sé qué decir, no sé si estarán vivos o muertos, lo que quiero es que me los regresen como estén para poder descansar", expresó.

Los Castro Caravantes son una de las 50 familias de la asociación de búsqueda y rastreo "Tesoros Perdidos, Hasta Encontrarlos", la cual desde hace cuatro años realiza trabajos de mapeo, búsqueda y localización de fosas clandestinas y cuerpos.

Por efectos del huracán "Nora", hasta este jueves 1 de septiembre, la asociación civil pudo conmemorar el Día Internacional de la Desaparición Forzada, con una misa en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción de Mazatlán.

El Vicario Adán Pasos ofició la ceremonia religiosa y en un momento de reflexión pidió a los familiares de los desaparecidos nunca perder la fe y la esperanza, además de que siempre estén esperando esa buena noticia.

Al término de la misa, las familias salieron a las afueras de Catedral, donde posteriormente en un acto simbólico, lanzaron globos blancos al cielo con mensajes de amor y esperanza.

















