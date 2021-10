Feminicidios deben preocupar más a gobierno: CESP

Culiacán, Sin.- En materia de seguridad, el feminicidio es el delito que más debe preocupar a las autoridades competentes en la materia, por el incremento que se ha presentado en el último año, denunció, Ricardo Jenny del Rincón.

El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) lamentó que a cinco días de que inició el mes de octubre, ya se reportó un feminicidio en Navolato.





Se trata de una mujer de entre 35 y 40 años quien, de acuerdo a medios de comunicación, fue encontrada en los alrededores del campo Romero, de la sindicatura Villa Benito Juárez.

Como en la mayoría de los femincidios, la mujer tenía heridas, en su caso, fueron en la muñeca y antebrazo izquierdo.

De acuerdo a la estadística del Cesp, hasta el 26 de septiembre se han registrado 33 feminicidios en Sinaloa, más el reciente caso de la mujer de Navolato, van 34 en el estado.

Jenny del Rincón, comentó que el 2021, se ha caracterizado como un año en el que ha permanecido el delito de feminicidios, violencia familiar y violación.

"Ya lo hemos venido diciendo, la autoridad se tiene que concentrar en los delitos de género, ahí está constantemente el aumento el delito de violencia familiar, ahora el delito de feminicidio", declaró.

En cuanto a la alerta de género, lo clasificó como un tema de pasado, ya que el mismo gobernador Quirino Ordaz Coppel ha dicho que no ha dado resultado que se esperaba.

"La propia alerta de género, creemos que ya ni siquiera es vigente, no es una política pública que esté activa aquí en el estado, fueron recursos que si bien, se pensaba destinar en otros años, ni siquiera sabemos si llegaron completos o no, pero definitivamente, no dio ningún resultado", subrayó.

















