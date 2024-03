Turistas desconocen la seguridad en las playas en estas vacaciones de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A nada del inicio del periodo vacacional, muchos turistas llegan a las hermosas playas de Mazatlán con la única intención de disfrutar del sol, la arena y el mar.

Sin embargo, un preocupante desconocimiento se ha hecho evidente entre los visitantes: la falta de información sobre cuáles son las playas más seguras en el puerto.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán entre los turistas que disfrutan de las playas de Mazatlán, se encontró que la mayoría de ellos admiten no estar al tanto de las medidas de seguridad ni de los banderines que indican los niveles de peligro en cada playa.

"Nosotros venimos a divertirnos y relajarnos, no estamos pensando en eso, no nos interesa ni nada de eso de playas seguras, si va a pasar una tragedia será en cualquier lugar", comentó Armando, un turista originario de Ciudad de México.

Asimismo, aseguran no saber los señalamientos de playa en las diferentes playas de Mazatlán.

"Yo no sé qué significan, solamente sé que vine a disfrutar un rato de Mazatlán, ya si me dicen algo los Salvavidas o quien sea que se encargue de la playa, pues nomas me salgo y ya", señaló Karina, turista de Chihuahua.

Además, los turistas admiten que, aunque no estén completamente informados sobre las condiciones de las playas, harán lo posible por tener cuidado en zonas que perciban como peligrosas.

"Pues no porque no sepamos que peligrosas son las playas o las señales, significa que a la brava iremos, también hay que cuidarse, para empezar no sé ni nadar", dijo Margarita Vázquez, turistas oriundos de Tijuana.

En un reciente recopilador de El Sol de Sinaloa, se constató que Playa Cerritos, Playa Gaviotas, Isla de la Piedra, Playa Norte, son las más seguras.

Banderines

Verde: Indica que la playa está abierta y es segura para nadar y realizar actividades acuáticas. Señala condiciones tranquilas del mar.

Amarillo: Significa precaución. Puede haber corrientes de resaca o condiciones de oleaje moderadas. Se aconseja a los nadadores tener cuidado y mantenerse cerca de la costa.

Rojo: Advierte sobre peligro. Las playas con banderas rojas tienen condiciones de marea peligrosas. Se desaconseja nadar en estas áreas.

Negro: Se usa en playas cerradas. La entrada al agua está prohibida debido a condiciones extremadamente peligrosas.

Blanco: Advierte sobre la presencia de quemadores, por lo que se debe tener precaución y no meterse a nadar en la zona donde esté colocado.