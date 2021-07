Nada detiene a José Eloy en la búsqueda de su hijo

Mazatlán, Sin.- El 19 de noviembre del 2014, se estima que a la altura de una caseta de cobro en Obregón, Sonora, desapareció, a fuerza de elementos policiacos, un camión que llevaba a bordo a 19 personas: 16 estudiantes de preparatoria, dos profesores y el chofer; viajaban del Estado de Tabasco rumbo a Tijuana, Baja California Norte.

Entre los estudiantes iba Jorge Luis Espinoza Rodríguez, de 18 años de edad, quien tenía el anhelo de ir al estado norteño a recibir una capacitación y ganarse una beca para estudiar una carrera en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Hoy, casi siete años después, familiares de los desaparecidos no han sabido nada de ninguno. José Eloy Espinoza González es padre de Jorge Luis y el pasado 20 de mayo salió desde el Malecón de La Paz, Baja California Sur, hacia la Ciudad de México, con una caminata pacífica y en forma de protesta para exigir a las autoridades resultados de investigación y esclarecimiento de los hechos.

Por Mazatlán, pasó apenas el martes 29 de junio, luego de caminar por más de un mes, donde se reunió con algunos colectivos de madres rastreadoras e invitó a la sociedad a unirse a esta mega caminata. Señaló que los padres de los otros estudiantes no han querido agruparse y cada quien hace la lucha por su cuenta.

HECHOS

"Me habló por teléfono, me pidió 25 mil pesos mi hijo, que los de la Policía Judicial, los de la AFI (Agencia Federal de Investigación) no los dejaban pasar y que necesitaban esa cantidad para dejarlos ir a Tijuana, y al no recibir yo creo el dinero en ese momento los agarraron y tengo entendido se los llevaron para el lado de Chihuahua, por allá los traen trabajando en la sierra, digo, ojalá y sea cierto, que esté vivo mi hijo", expresó.

José Eloy, de 52 años de edad, es originario de Baja California Sur, pero radicaba en Tabasco desde hace varios años, donde se casó y tuvo a su único hijo. Cuando los hechos ocurrieron, él y su esposa ya se habían separado, sin embargo seguía al pendiente de su hijo

Tras la desaparición, puso la demanda, pero asegura que nunca se abrió la carpeta de investigación, luego de unas movilizaciones en el 2015, la madre de Jorge Luis falleció a causa de un infarto, después de ser atropellada por una patrulla de la Policía Judicial Federal.

"La atropelló una camioneta de la Policía Judicial Federal y murió de un infarto, sabemos que no fue accidental, sino que a cada rato le hablaban que dejáramos la marcha, que ya no anduviera en la búsqueda de su hijo, que se calmara, ella no me dijo, yo seguir y ella sufrió la consecuencias", contó.

"Antes de la desaparición, era muy buena mi vida, trabajaba, tenía con qué vivir, no me faltaba nada, lo tenía todo, se podría decir. Vino la desaparición de mi hijo, me despidieron de mi trabajo, poco a poco fui perdiendo lo poco o mucho que tenía", agregó.

Durante el mandato de Enrique Peña Nieto, aseguró que recibió puras amenazas y nada de respuesta de la investigación; ahora con Andrés Manuel López Obrador no ha recibido hostigamiento, pero tampoco le informan qué es lo que está pasando, si están en búsqueda o no.

"Estos siete años han sido de pesadillas, de preocupación, han sido un infierno, muy triste y muy doloroso", dijo con una voz entre cortada.

MARCHA

El objetivo de Espinoza González es caminar por varios estados de la República Mexicana hasta llegar a Ciudad de México, muy particularmente al Palacio Nacional, donde quiere tener un encuentro con el Presidente López Obrador, diputados y senadores.





Con una caminata pacífica, busca resultados en la investigación y esclarecimiento de los hechos. Foto cortesía | José Eloy Espinoza González

"Me voy a quedar en huelga de hambre hasta que sea atendido, no sólo por el presidente, también por diputados y senadores. Queremos que cambien todas estas leyes, que la Fiscalía haga su trabajo, porque nosotros, como colectivo, no podemos hacer su trabajo. Recibimos más poyo de los compañeros colectivos que de las autoridades, nomás se la pasan hablando por teléfono y no dan informes como debe ser", expuso.

Duerme donde se le hace noche, en el monte, en gasolineras, a un lado de la carretera; sólo lleva consigo su mochila, su casa de campaña y su termo con agua.

"Ya sea en el nombre de Dios. Este mes ha sido duro y difícil, porque me he topado caminos que me han querido sacar de la carretera, me han tirado pedradas, me han tirado balazos, batallando con animales, batallando con el sol, el calor, los zapatos que se me derriten ahí en la carretera", detalló.

La mega caminata de José Eloy tiene un doble propósito, uno por su hijo y el otro por su sobrino que padece cáncer, quien vive allá en Baja California Sur.

"Mi sobrino tiene cáncer, está en el Seguro Social y aunque este en el seguro tenemos que pagar las quimioterapias, de cinco a diez mil pesos, no tenemos dinero. Y mi marcha es para que regrese el Seguro Popular, o que pongan fondos federales para los niños con cáncer", añadió.

Su caminata continua por Tepic, Nayarit, después por Guadalajara, Jalisco, de ahí pasará por Michoacán, Guanajuato, el Estado de México y finalmente la capital del país.

"Hay gente que sí es empática y gente que no, hay de todo, gente buena, gente mala, gente que te dice: 'andaba de drogadicto, déjalo, que te preocupa eso', lo dicen ellos porque no les ha pasado esto, cuando llega a pasar es cuando entienden. Esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo porque es muy doloroso", mencionó.

Mantiene la fe de que hijo aún está con vida, él porta un gafete con el nombre de Jorge Luis y una fotografía que está un poco borrosa, hoy tendría ya 25 años.

"La fe nunca se va a acabar, como dice la Biblia: 'si es nuestra fe, como un granito de mostaza que mueve las montañas, nada es imposible".

FECHA

PARA SABER

