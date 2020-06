Las ventas no llegan al mercado Pino Suárez

Mazatlán, Sin.- Con la nueva normalidad, las ventas en el mercado Pino Suárez no repuntaron y se mantiene entre un 30 y 40%, aseguró el secretario de la mesa directiva de la Unión de Locatarios, Alejandro Ontiveros, quien dijo que propietarios de negocios considerados no esenciales se están viendo en la necesidad apremiante de abrir, al tener más de 2 meses cerrados.

Local En el Pino Suárez todo sigue igual





Nos hemos enterado que algunos comercios, por la misma necesidad, se han visto urgidos a abrir sus negocios; es entendible, ya que a 2 meses de permanecer un negocio cerrado pega en la economía tanto de las familias como de los negocios, se han visto en la forzosa necesidad de ir abriendo poco a poco Alejandro Ontiveros









Comentó que hay una incongruencia en los criterios que utiliza la autoridad para determinar cuáles negocios son esenciales y cuáles no, ya que mientras un local de ropa o de calzado se mantiene cerrado por la pandemia del coronavirus, los expendios o establecimientos que venden bebidas embriagantes están abiertos.

Refirió que fue a partir de la semana pasada, cuando entró en vigor la nueva normalidad o fase 3 del Covid-19, que varios comerciantes considerados como no esenciales empezaron a abrir sus negocios poco a poco.





A partir de mediados de la semana pasada empezaron a abrir porque ya no resisten, están pagando nómina sin abrir, los gastos que esto conlleva y los gastos familiares, andan muchos compañeros locatarios necesitados y se ven en la forzosa necesidad de abrir sus negocios Alejandro Ontiveros









Hasta el momento, agregó, la autoridad no les ha dicho nada, ya que son muchos los negocios que no son de primera necesidad, como los expendios, y a ellos sí les permiten trabajar.









Hay una incongruencia muy grande que es difícil de entender, uno no se explica los criterios que se utilizan para decir qué negocios son esenciales y cuáles no son, pues si las tiendas de ropa y calzado no son esenciales, que quiere decir, que vamos a andar desnudos o tendremos que andar descalzos, claro que todas las actividades son esenciales para tales y cuales personas, pero no sabemos qué criterio utilizaron para saber que es esencial y que no es Alejandro Ontiveros









Por otra parte, Alejandro Ontiveros indicó que las ventas se han mantenido en niveles bajos desde que empezaron las restricciones por la pandemia de Covid-19, entre un 30 o 40%, y que sólo repunta a un 50% en los días de raya o paga del sector laboral.

Consideró que mientras sigan las restricciones para las actividades no esenciales y hasta que no se libere al 100% al sector comercio, las ventas seguirán igual.





En la medida en que se vayan abriendo plenamente los demás giros comerciales es cuando vamos a tener una mayor afluencia de gente y por ende mejores ventas Alejandro Ontiveros









CIFRA

Entre 30 y 40% se mantienen las ventas en el mercado municipal Pino Suárez, al entrar la nueva normalidad.

































