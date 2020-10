Trabajos en la Gabriel Leyva, una obra que parece “interminable”

Mazatlán, Sin.- Un retraso de más de dos semanas llevan los trabajos de la apertura de dos cajas de válvulas sobre la avenida Gabriel Leyva, con los que se pondría fin a la obra de la instalación de líneas de presión de aguas negras y con ello a una larga y extendida intervención de más de un año y medio, la cual ha provocado malestar a comerciantes y automovilistas que transitan por la zona.

El director de Obras Públicas, Juan de Dios Garay Velázquez, señaló que la primera caja de válvulas será construida a la altura de la calle Pesqueira y la segunda justo en la entrada del Parque Bonfil, ambas servirán para conectar los tramos que ya fueron construidos.

Los retrasos en la obra provocan el malestar de vecinos y comerciantes de la zona.

Dijo que el beneficio de tal obra es bajar la carga de trabajo a la planta tratadora de aguas residuales El Crestón, las cuales serán descargadas en la plantas de tratamiento Urías 1 y Urías 2.

"Es una línea de conducción de aguas negras, que va a captar las aguas negras en la zona centro y las transportara en una tubería a presión hacia las plantas de tratamiento Urías 1 y Urías 2. El beneficio es, una vez que esté operando completamente, bajar la carga de trabajo a El Crestón en el tratamiento de aguas negras", dijo.

Dicha obra, en la que se invirtieron 85 millones de pesos a cargo del gobierno del estado, inició el 19 de marzo del 2019; el pasado sábado 3 de octubre se le pido a la empresa responsable reparar el tramo de vialidad a la altura de la calle Puerto de Veracruz, ya que el carril izquierdo sería habilitado a la doble circulación para empezar con la construcción lo más pronto posible, sin embargo, eso no ha sucedido.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Garay Velázquez reconoció que todas estas demoras han sido costosas, problemáticas y molestas para la ciudad y que en cuanto inicie su construcción es probable que la intervención termine pronto, pues es la última parte del proyecto.

"Ellos debieron de haber iniciado el martes de la semana antepasada (6 de octubre) pero no ocurrió. Como no administramos ese contrato no sabré decir qué es lo que ha originado las demoras, pero para la ciudad han sido demoras muy costosas, problemáticas y muy molestas", reconoció.













