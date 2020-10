Buscan evitar brote de dengue en panteones

Mazatlán, Sin. - Para evitar un posible brote de dengue durante los festejos del Día de Muertos, el departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 realizará un operativo de fumigación y control larvario en panteones a partir de este miércoles 21 de octubre, con el que se busca eliminar focos de reproducción, informó el coordinador Víctor Arredondo Rojas.

Dijo que, si no se confirma la apertura de panteones en esas fechas, por parte de la autoridad, de todas maneras, se harán las acciones preventivas, ya que la gente tiene la costumbre de visitar a sus muertos antes o después del día festivo.

“Vamos a iniciar con el operativo de panteones, el próximo miércoles haremos algunas actividades en los panteones de Mazatlán, y el sábado 24 estaríamos haciendo control larvario y para el martes 27 ya tendríamos fumigados los panteones de Mazatlán con la finalidad de que ahora que van a ser visitados, no sean un foco de reproducción”, expresó.

El operativo abarcará los panteones de Mazatlán No. 2 “Ángela Peralta”, No. 3 de la Benito Juárez, No. 4 Jardín, Renacimiento, el de la Francisco Villa y el de la Genaro Estrada; también se fumigarán el de Villa Unión y el de Concordia.

Refirió que el operativo se tiene que realizar días antes del Día de Muertos, pero no tan lejano ni tan cerca de la fecha.

“La mayor población va el día 1 y 2 de noviembre, pero hay gente que desde antes está acudiendo para hacer algunas reparaciones a las tumbas, entonces para nosotros el día 27 consideramos que es el día idóneo para ya tener controlados los panteones y que no tenga alguna repercusión en el volumen de personas”, apuntó.

Dio a conocer que en las acciones preventivas participarán 6 brigadas con 40 personas, las cuales realizarán tareas de fumigación y control larvario en todos los panteones municipales y privados de Mazatlán, Villa Unión y Concordia.

Aclaró que hasta el día de hoy no está confirmado que vayan abrir los panteones, sin embargo, el departamento de Vectores tiene que hacer su labor previo a las fechas festivas, así que si se abren o no, las acciones preventivas se tienen que llevar a cabo en la ciudad.

“Hasta el momento no está confirmado que vayan abrir los panteones, pero nosotros lo tenemos que hacer porque pudieran cambiar de idea de un día para otro, aparte de que si no se abren los panteones, gradualmente o subsecuentemente, la gente los va a visitar y hay que hacer ese trabajo preventivo”, indicó.









