Torre de departamentos en el Cerro del Vigía rebasa límites del Reglamento de Construcción

Mazatlán, Sin.- La construcción de una torre de departamentos en la parte alta del Cerro del Vigía ha incurrido desde hace meses en irregularidades y desacatos a ordenamientos y restricciones, afectando la orografía del cerro y poniendo en riesgo la seguridad de las viviendas y de sus habitantes.

Este proyecto, llamado "El Encanto", rebasa todo los límites que impone el Reglamento de Construcción Municipal, acusa la Asociación de colonos del Cerro, quienes a través de una rueda de prensa dieron a conocer cómo está la situación.

También puedes leer: Acusa “Químico” a Semarnat de no entregar permisos para hacer obras

Proyecto excedido

Rosa Martha Fernández, vecina afectada, menciona que no se opone a la construcción y desarrollo siempre y cuando se haga conforme a ley, pero este es un proyecto abusivo y excedido.

Durante diez meses han acudido con diferentes instancias como CFE, Jumapam, Protección Civil, Comisión de Urbanismo de Cabildo, Implan, dirección de Ecología, el Órgano Interno de Control y recientemente Presidencia municipal. Luego de peregrinar de una dependencia a otra, en las que les dijeron que efectivamente había irregularidades en la construcción, al final nadie hizo nada para detenerla a tiempo y todo quedó en un "vamos a ver".

Ineptitud y omisión

Para Lourdes Arellano, otra vecina afectada, este caso viene a demostrar el hecho de cuán necesario es que quiénes fungen en un cargo de gobierno realmente cuenten con el perfil adecuado, conocimientos y voluntad de servir la ciudadanía para hacer bien su trabajo y funciones.

A su ver, no hubo ética ni lógica pero si omisiones de quienes otorgaron el permiso de construcción; por ejemplo, antes se tomaba en cuenta la opinión de los vecinos colindantes, de los residentes y ahora ya no, ellos fueron ignorados por la dirección de Planeación y su director en turno, Jorge Estavillo Kelly.

"El proyecto arquitectónico que ellos autorizaron tienen un frente de nueve pisos, pero para cumplir el reglamento están tomando nuestra calle Privada del Mirador como fachada, cuándo es el área trasera del edificio. La otra mentira es que en el dictamen de alineamiento, fue hecho con toda la intención de confundirnos, las calles las pusieron con nomenclatura errónea, el proyecto está autorizado para la calle Observatorio 56 y nuestra calle se llama Del Mirador. En la calle Observatorio en su dictamen de alineamiento la pusieron calle sin nombre, que es dónde va a estar el frente principal del edificio", detalló.

Irregularidades

La l icencia que se otorgó a MR, Expertos en Ingeniería y Planeació n, permite nueve niveles, 14 departamentos, dos albercas y solo dos cajones de estacionamiento, en total una superficie 2 mil 593.50 metros de construcción.

n, permite nueve niveles, 14 departamentos, dos albercas y solo dos cajones de estacionamiento, en total una superficie 2 mil 593.50 metros de construcción. Se establece que la intensidad máxima de construcción del Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) es del 2%, que en este caso equivale a 800 metros cuadrados, y los constructores van a edificar 2, 500 metros cuadrados, es decir, el 75%.

de del de Utilización del Suelo (CUS) es del 2%, que en este caso equivale a 800 metros cuadrados, y los constructores van a edificar 2, 500 metros cuadrados, es decir, el 75%. La superficie máxima de desplante de Coeficiente de ocupación del suelo (COS) debería ser del 75% (Área ocupada/ Área total del terreno). Esto no se cumple, no están dejando el 25 % de áreas libres .

de desplante de de ocupación del suelo (COS) debería ser del 75% (Área ocupada/ Área total del terreno). Esto no se cumple, no están dejando el 25 % de áreas libres . En el Dictamen de uso de suelo, se establece que el Cerro del Vigía es una zona habitacional ubicada en el Centro Histórico , con densidad media baja, apta únicamente para residencias unifamiliares y se requiere un lote mínimo de 1000 metros cuadrados.

de uso de suelo, se establece que el Cerro del Vigía es una zona habitacional ubicada en el , con densidad media baja, apta únicamente para residencias y se requiere un lote mínimo de 1000 metros cuadrados. La superficie total del terreno en el que se construye es de solo 403.95 mts cuadrados.

del en el que se construye es de solo 403.95 mts cuadrados. No se cumple con las colindancias con construcciones previas, deben guardar 1.34 metros de distancia y están trabajando pegados al muro de la construcción aledaña.

con construcciones previas, deben guardar 1.34 metros de distancia y están trabajando pegados al muro de la construcción aledaña. Desde hace varios meses aparecieron tres aparentes de fugas de agua en la parte alta del terreno en el que construyen. Haciendo caso omiso de ubicar las causas y consecuencias posibles de estas fugas que quedarán subterráneas y al contrario están construyendo sobre ellas.

¿Qué es lo que piden?

El permiso vence el próximo 28 de diciembre y la petición es que no se renueve el permiso hasta que no se regularice y se dejen las cosas conforme a ley.

Qué se actúe con lógica y ética, ya que las autoridades están con toda la facultad para otorgar o revocar el permiso.

Que el Director Responsable de Obra actúe conforme a ley, que su deber sea hacía el municipio y no con los desarrolladores. En este caso, el DRO es Jesús Ernesto Guzmán Gárate, ex esposo de la ex presidenta del DIF municipal, Gabriela Peña Chico.

Actualmente el desarrollo va en el cuarto nivel, y pese a que es una zona solo están permitidos dos niveles de altura, los vecinos están dispuestos a negociar a que se quede donde va para que no se pierda la inversión.

Para saber

La colonia del Cerro del Vigía se formó hace 60 años, en todo este tiempo no se han renovado tuberías de agua potable ni drenaje, tampoco las instalaciones eléctricas, incluso ya hay colapso de algunos servicios como brotes de aguas negras y el desabasto de agua, además de que las calles son muy angostas.