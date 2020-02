Termina la fiesta de Carnaval y estudiantes regresan a las aulas

Mazatlán, Sin. - Después de 4 días de ausentarse de las aulas, maestros y alumnos de educación básica de Mazatlán regresaron a los planteles educativos para continuar con el ciclo escolar.

La jefa de los servicios regionales de educación, María Kenia Camarena Aguilar, aseguró que no se ha reportado ausentismo en los 474 planteles de educación básica, tanto en preescolar como primaria y secundaria.

Los supervisores no han reportado que haya faltantes de alumnos, luego que concluyeran los festejos del carnaval, por lo que podemos considerar que el 100 por ciento de los educandos se encuentran ya en las escuelas.

No obstante, reconoció, no pueden faltar los papás que este día no mandaron a sus hijos a los planteles educativos, que es mínimo casi nada, lo cual ya es responsabilidad de ellos.

Precisamente, señaló, los 4 mil 475 profesores que hay en los 3 niveles de educación básica en el municipio, se mantuvieron al pendiente del retorno del alumnado.

Los 2 días que se otorgaron como descanso para la población escolar del puerto, aseguró, no afecta en las enseñanzas, pues ya se tenían establecidos como parte de las fechas que no hay clases en la ciudad.

En algunos planteles, principalmente los de preescolar, indicó, realizaron actividades relacionadas con el festejo carnavalero, que es una tradición para el municipio.

Dijo que actualmente el sector educativo se enfoca en la continuidad con lo que resta del ciclo escolar 2019-2020, el cual se desarrolla en tiempo y forma en lo que resta del periodo.





