Gusta Carnaval 2020 a los mazatlecos

Mazatlán, Sin.- Carnaval terminó y las actividades vuelven a la normalidad después de seis días de celebración, en los que locales y turistas disfrutaron de la máxima fiesta porteña.

Los eventos, entre el desfile, las coronaciones y el Combate Naval, fueron del agrado de los mazatlecos.

A Carmelita Osuna le da gusto que mucha gente visitó Mazatlán durante las fiestas carnestolendas, y que hayan podido apreciar los grandiosos carros alegóricos, lo que la hace sentirse muy orgullosa de ser mazatleca.

Todos los días, Luis asistió a carnaval, disfrutó mucho del Combate Naval, de los carros alegóricos y de la presentación de Pepe Aguilar y su hija Ángela.

Para Dora, el desfile fue lo más bonito de todo, cada año, el domingo y martes, llega desde muy temprano al Malecón para apartar su lugar y apreciar las carrozas, en especial la de la Reina, que por su elegancia, es el elegido por ella como el mejor.

Otro de los que ha elegido al desfile como su evento preferido es Francisco, y aunque su carro alegórico favorito también es el de la Reina, dice que ahora están más sencillos, pero aún así le parecen muy buenos.

Rosario se declara fan del carnaval, pero dice que en esta ocasión no le agradó que hayan elegido al coronavirus para ser quemado, pues no es lo tradicional.

Desde Yucatán, Mildred y Alejandro llegaron para irse maravillados del buen ambiente que se vive en carnaval, la música y los majestuosos carros alegóricos. Pese a que en su estado de origen también se realiza uno, señalan que no se compara con el de Mazatlán.

CITAS

Me ha parecido muy bien, estuvieron muy bonitos. Me da mucho gusto que haya venido mucha gente a visitarnos aquí a Mazatlán, es espectacular. Lo que más me gustó de todo fueron los carros alegóricos, espectaculares todos y los vestuarios. El Combate Naval estuvo muy bien, excelente

Carmelita Osuna





Todos los días he venido al carnaval, me ha gustado, mis eventos preferidos son el Combate Naval y el desfile por los carros alegóricos. Tuve la oportunidad de asistir a la presentación de Pepe Aguilar, me gustó mucho

Luis









Vengo al desfile el domingo y el martes, el carro alegórico que más me gustó fue el de la Reina, aunque no están como los de antes, aquellos grandotes que hacían, altos, anchos, ahora están más sencillos, pero están bien

Francisco









Muy bonito, maravilloso, hemos asistido todos los días, todos los años, soy fan del carnaval. Muy bonitos carros alegóricos en el desfile, lo único que no me gustó fue que quemaron a una cosa que no es la tradición, cuando se decía que quemaran a otra persona y no al coronavirus Rosario













Muy bonito, los conciertos, el ambiente, la cantidad de bandas, los carros alegóricos, en sí todo nos gustó; venimos de Yucatán, allá también se hace carnaval pero nada comparado con el de Mazatlán. El otro año regresamos Mildred y Alejandro









